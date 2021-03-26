Китай обозначил задачи экономического развития на пятилетку

"Развитие - это основа и ключ к решению всех стоящих перед страной проблем", - этой фразой премьер Госсовета КНР Ли Кэцян открыл 5 марта рассказ об очередном пятилетнем плане социально-экономического развития Китая. План XIV пятилетки (2021-2025 годы) будет принят 11 марта по итогам сессии Всекитайского собрания народных представителей. Из его проекта уже сейчас ясно, что КНР несколько переместит акценты в обеспечении дальнейшего экономического роста: "двумя китами" станут инновации и стимулирование внутреннего потребления.

Самой заметной особенностью станет взрывной рост финансирования инноваций. Темпы ежегодного увеличения финансирования НИОКР подскочат аж в 17,5 раза по сравнению с XIII пятилеткой. Если в 2016-2020 годах плановый показатель роста правительственных инвестиции в эту сферу составлял 0,4 процента в год, то в следующей пятилетке он достигнет 7 процентов ежегодно.

Лавинообразный рост финансирования НИОКР был вполне ожидаем на фоне педалируемого Вашингтоном курса на "технологический разрыв" с КНР. В последние несколько лет США ввели целый ряд ограничений на поставки программного обеспечения и комплектующих в КНР. Так, в минувшем декабре Соединенные Штаты объявили санкции в отношении более чем 60 китайских технологических компаний, включая крупнейшего производителя полупроводников Semiconductor Manufacturing International Corp. Такие действия Вашингтона создают непосредственную угрозу замедления экономического роста КНР.

Председатель Кнр Си Цзиньпин во время выступления премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна на открытии сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в Большом зале Дома народных собраний. Пекин, Китай, 5 марта 2021 года. Фото: EPA

Ведущий экономист инвестиционной группы UBS Ван Тао поясняет: "В технологической сфере Китай до сих пор зависим от компонентов из США и других крупных технологических держав. При разрыве технологического взаимодействия Китай рано или поздно разработает свои инженерные решения, создаст собственную замкнутую технологическую экосистему. Однако в среднесрочной перспективе отсутствие доступа к зарубежным передовым технологиям и оборудованию может замедлить темпы экономического развития КНР на 0,5 процентного пункта в год".

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Рост финанси рования инноваций на XIV пятилетку (2021- 2025 годы) достигнет 7 процентов ежегодно

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Именно для того, чтобы обезопасить себя от подобных угроз, Китай играет на опережение, в срочном порядке развивая мощную научно-техническую инновационную базу у себя дома. Разумеется, к стремительному развитию НИОКР существуют не только внешние, но и внутренние предпосылки. В плане XIV пятилетки четко обозначено понимание властей того, что "инновации - это двигатель модернизации Китая, обеспечивающий стратегическую поддержку национального развития". Для дальнейшего укрепления научно-технического и инновационного потенциала КНР предполагаются разработка 10-летнего плана по развитию фундаментальных исследований и расширение сети научно-исследовательских учреждений.

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Также ожидаемо было и определение "второго кита" экономического роста, а именно - дальнейшего развития внутренних рынков и внутреннего потребления. Китай уже не является экспортно-ориентированной экономикой, опираясь на собственные рынки. С момента глобального экономического кризиса 2008 года КНР более чем вдвое повысила вклад внутреннего потребления в рост ВВП. Соотношение объема внешней торговли к национальному ВВП в КНР упало с 67 в 2006 году до 32 процентов в 2019-м. К 2020 году внутреннее потребление уже шесть лет подряд было главным локомотивом развития, обеспечив 57,8 процента экономического роста в 2019-м.

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С проседанием глобальных рынков на фоне пандемии COVID-19 и неясными перспективами восстановления мировой экономики роль внутреннего потребления в китайской экономической системе продолжает расти. В мае минувшего года председатель КНР Си Цзиньпин прямо заявил, что "в будущем внутреннее потребление станет альфой и омегой экономического развития". Тогда же была озвучена ключевая для Китая стратегия "двойной циркуляции". Она очертила два контура экономической деятельности - внутренний и внешний. При этом упор был сделан на развитие именно внутреннего экономического цикла. Это закреплено и в плане XIV пятилетки. Как отметил глава китайского правительства, "мы продолжим следовать стратегии развития внутреннего потребления, создавать новые точки роста внутреннего спроса... Приоритет будет отдан внутренней циркуляции и построению мощного внутреннего рынка, который сделает Китай магнитом, привлекающим зарубежные ресурсы и средства производства. Тем самым будет обеспечено взаимодействие между внутренним и международным экономическими циклами".

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План XIV пятилетки обозначает сразу несколько отправных точек развития внутреннего потребления. Во-первых, его рост будет обеспечен за счет повышения благосостояния населения. "Располагаемые доходы населения будут расти темпами, сравнимыми с ростом ВВП", - отмечается в плане социально-экономического развития до 2025 года. Приоритет будет отдан "повышению благосостояния населения с низкими доходами и расширению численности среднего класса". После полной ликвидации нищеты в 2020 году Китай продолжит борьбу с относительной бедностью, особенно в деревнях. Для этого, в частности, фонд борьбы с нищетой преобразован в фонд возрождения села. В 2021 году в него будет выделено 156 миллиардов юаней. Также будет продолжена активная работа по недопущению роста безработицы: в наступающей пятилетке ее будут удерживать на уровне ниже 5,5 процента.

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Ежегодно численность городского населения Китая будет увеличиваться на 12 миллионов человек

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Развитие внутренних рынков планируется стимулировать и за счет урбанизации. В ближайшее время будет разработан Национальный план урбанизации на 2021-2035 годы. В предстоящие пять лет процент проживающего в городах населения КНР увеличится с нынешних 60,6 до 65 процентов. Фактически это означает, что ежегодно численность городского населения Китая будет увеличиваться на 12 миллионов человек. Особое внимание в процессе урбанизации уделено расширению практики предоставления постоянной городской прописки рабочим-мигрантам из деревень. В 2021 году на поддержку этого процесса выделено 35 миллиардов юаней. По мнению экспертов, более активное вовлечение 250-миллионной армии рабочих-мигрантов в городскую экономику придаст невероятный стимул развитию. Замглавы комитета по экономическим вопросам Народного политического консультативного совета Китая Ян Вэйминь подчеркивает: "Упрощение процесса предоставления городской прописки мигрантам расширит время их работы в городах, что создаст огромный демографический дивиденд. Рабочие-мигранты смогут выстраивать карьеру в городах, пополнять ряды среднего класса, увеличивать свои доходы. Это, в свою очередь, приведет к росту их потребительской активности, что внесет большой вклад в развитие внутреннего потребления".

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Наконец, Китай займется решением проблем, вызванных старением населения, которое ведет к снижению численности рабочей силы и грозит падением потребительской активности. Будет оперативно разработана национальная стратегия решения вопросов, связанных со старением населения. "Мы будем работать над достижением надлежащего уровня рождаемости. Постепенно будет повышаться возраст выхода на пенсию", - отметил премьер Госсовета КНР. Наблюдатели не исключают, что власти пойдут по пути полного снятия ограничений рождаемости. Действительно, в феврале Госкомздрав КНР уже поддержал инициативу полной отмены ограничения рождаемости на северо-востоке КНР, в провинциях Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин.

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Особенностью плана XIV пятилетки стало также решение не обозначать показатель средневзвешенного ежегодного роста ВВП. Если в прошлом плане пятилетнего развития был закреплен показатель "6,5 процента в год и выше", то в плане нынешнем указано лишь, что он "будет определяться ежегодно в зависимости от обстановки". Наблюдатели отмечают, что решение вполне логичное, поскольку Китай все больше концентрируется не на количественных, а на качественных показателях развития.