Китай успешно решил задачи по ликвидации нищеты

25 февраля в Доме народных собраний в Пекине состоялось собрание, посвященное подведению итогов и награждению отличников в работе по ликвидации бедности.

В предстоящие пять лет существенно возрастет городское население КНР. Особое внимание в процессе урбанизации уделено расширению практики предоставления постоянной городской прописки бывшим выходцам из деревень. Фото: REUTERS

Председатель КНР Си Цзиньпин вручил медали, грамоты и памятные значки лауреатам, а также выступил с речью, в которой объявил, что Китай преодолел абсолютную бедность. По его словам, это "чудо, которое войдет в историю человечества".

Си Цзиньпин отметил, что после XVIII съезда Компартии Китая в 2012 году ежегодно бедность преодолевали в среднем более 10 миллионов человек. За восемь лет материальное положение около 100 миллионов сельских жителей страны, долгое время проживавших за чертой бедности, заметно улучшилось, 832 уезда и 128 тысяч деревень были исключены из списка наиболее бедных.

В своем выступлении на собрании Си Цзиньпин рассказал о нелегком пути преодоления бедности, обобщив ценный опыт Китая. По его словам, руководство Компартии Китая, установка "народ превыше всего" и преимущества социалистического строя существенно помогли в привлечении всех сил для реализации этого крупномасштабного проекта.

Фото: Медиакорпорация Китая

С начала проведения политики реформ и открытости Китай приступил к реализации комплекса мер по ликвидации нищеты и подъему социально-экономического развития страны. С 2012 года сокращение нищеты стало одной из главных задач в политике страны. Центральные и региональные власти совместными усилиями сформировали эффективный и упорядоченный механизм по ликвидации бедности, в работе которого участвовало все общество.

На собрании были награждены люди, которые внесли особый вклад в реализацию кампании по ликвидации бедности, большинство лауреатов - простые кадровые работники на селе.

Достижение успеха в ликвидации абсолютной бедности в Китае стало лучшим примером надлежащей защиты прав человека в стране, а также импульсом в глобальном сокращении бедности. По статистике, вклад Китая в глобальное сокращение бедности превысил 70 процентов. Китай на 10 лет раньше намеченного срока выполнил задачу по ликвидации бедности, предусмотренную в Повестке дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.

В своей речи Си Цзиньпин также подчеркнул, что Китай продолжит активное международное сотрудничество в области глобального сокращения нищеты и предоставит посильную помощь развивающимся и нуждающимся странам.