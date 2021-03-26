Классон с передачи Ибрагимовича принес Швеции победу над Грузией

Сборная Швеции в первом матче после возвращения в команду Златана Ибрагимовича с минимальным счетом одолела Грузию в отборочном турнире чемпионата мира. Гол с передачи Ибрагимовича забил футболист "Краснодара" Виктор Классен.

Одним из главных событий первого тура отборочного турнира чемпионата мира в Европе стало возвращение в сборную Швеции нападающего "Милана" Златана Ибрагимовича, который не играл за национальную команду с 2016 года. Он вышел на поле в матче против команды Грузии и сразу же обновил рекорд - стал самым возрастным игроком в истории шведской команды.

Ибрагимович добился этого достижения в возрасте 39 лет и 173 дней. Предыдущий рекорд принадлежал голкиперу Томасу Равелли - 38 лет и 59 дней. Неувядающий Ибрагимович внес свой вклад в успех в матче против Грузии. На 35-й минуте встречи он нашел передачей полузащитника "Краснодара" Виктора Классона, который поразил ворота соперника.

Больше в этом матче голов не было, но после осечки сборной Испании в матче против Греции, шведы возглавили группу В, набрав три очка.