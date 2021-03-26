Новости

Иммунитет к коронавирусу имеют 44 процента москвичей 09:12
В ЕАО школьника наградили медалью за спасение людей 09:02
На Урале экс-главу района заподозрили в махинациях с премиями 08:58
В Дании будут следить за мобильными телефонами граждан 08:57
Краснокнижный сычуаньский такин родился в Московском зоопарке 08:42
"Рейнджерс" разгромили "Филадельфию" благодаря дублю Бучневича 08:18
Кузнецов, Овечкин и Орлов принесли "Вашингтону" победу над "Нью-Джерси" 07:52
Жительница Оренбуржья узнала о своем "замужестве" спустя 21 год 07:09
Под Новосибирском в ДТП погибли двое взрослых и ребенок 06:46
Блокировка Суэцкого канала обходится в 9,6 млрд долларов в день 06:37
В Канаде резко выросло число ежесуточных заражений коронавирусом 05:59
В Забайкалье заключенный погиб при ремонте канализации 05:20
Китай ввел новые санкции в отношении Великобритании 05:09
Роспотребнадзор: "ЭпиВакКорона" формирует три линии иммунной защиты 04:38
В Приморье семья леопардов попала на видео 03:47
Аргентина приостановит авиасообщение с Чили, Мексикой и Бразилией 03:22
После крушения вертолета под Калининградом возбуждено дело 02:57
Пять человек погибли в результате торнадо в американском штате Алабама 02:08
Еврокомиссия: ЕС находится в начале третьей волны коронавируса 01:26
Классон с передачи Ибрагимовича принес Швеции победу над Грузией 01:19
Мишина - Галлямов: Не можем осознать, что стали чемпионами мира 01:07
ЕС запретил экспортировать произведенные на своей территории вакцины 01:03
Испания сенсационно потеряла очки в матче против Греции 00:57
В Пхеньяне заявили о запуске новой тактической ракеты 00:54
Умерла актриса Джессика Уолтер 00:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
Банк России запустит сбор монет у населения
Банк России запустит сбор монет у населения
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
26.03.2021 09:00
Рубрика: В мире

Подружиться с мамой

Комедия о путешествии во времени стала лидером проката
Текст: Цао Сяочэнь
Российская газета - Спецвыпуск № 65(8416)
Китайская комедия о путешествии во времени "Здравствуй, мама!" в китайском прокате побила все рекорды, установленные вышедшим несколько лет назад нашумевшим блокбастером "Блуждающая Земля". Сборы от продажи билетов на новую комедию достигли около 4,9 миллиарда юаней, по данным на 3 марта (двадцатый день проката), превзойдя показатели "Блуждающей Земли" на 4,68 миллиарда юаней.
Фото: Медиакорпорация Китая Фото: Медиакорпорация Китая
Фото: Медиакорпорация Китая

Картина взобралась на вершину рейтинга самых кассовых фильмов в истории китайского кинематографа. Помимо фильма "Здравствуй, мама!" в четверку лидеров вошли "Война волков-2", анимационное фэнтези "Нэчжа" и "Блуждающая Земля".

Главная героиня фильма "Здравствуй, мама!" Цзя Сяолин родилась в 1982 году. По ее собственному мнению, с самого детства она никогда не радовала маму: была не такой уж красивой, вовсе не отличницей, в общем, в ней не было ничего такого, что бы составило гордость ее матери. В 2001 году, когда Цзя Сяолин поступила в обычный, а не престижный институт, ее мать Ли Хуаньин погибает в аварии в возрасте всего 48 лет. Это несчастье стало серьезным ударом для Цзя Сяолин, но судьба распорядилась так, что она внезапно вернулась в далекий 1981 год, то есть в то время, когда ее еще не было на свете.

Там Цзя Сяолин встречается со своей молодой мамой, такой же по возрасту, как и она сама. Они становятся неразлучными подругами. Цзя Сяолин решает, что шанс вернуться в прошлое выпал ей неслучайно, и надо сделать все ради счастья мамы.

Фото: Медиакорпорация Китая

Семья Цзя Сяолин была бедной, поэтому, вернувшись в 1981 год, она решает первым делом подобрать маме перспективного мужа, чтобы потом она родила уже не ее, а умницу и красавицу.

Ли Хуаньин действительно понравилась сыну директора фабрики. Сяолин сделала все, чтобы они встретились и получше узнали друг друга. Но когда Сяолин уже думала, что мама вот-вот выйдет замуж за перспективного молодого человека и начнет совсем новую жизнь, молодая мама ей сказала, что решила выйти замуж за ее папу - Цзя Вэньтяня.

Сяолин тщетно пыталась заставить свою маму передумать. А между тем сама Ли Хуаньин тоже переносится во времени из 2001 года обратно в 1981-й. Мать с дочерью едут в судьбоносную для обеих поездку, во время которой мама делает все, чтобы дочь поняла, что именно она всегда доставляла ей радость и счастье. Ведь родители больше всего рады видеть своих детей здоровыми, добрыми и жизнерадостными.

По окончании путешествия во времени главная героиня Цзя Сяолин решает больше никогда не грустить и радоваться каждому прожитому дню.

В мире Восточная Азия Китай

Главное сегодня

Блокировка Суэцкого канала обходится в 9,6 млрд долларов в день
После крушения вертолета под Калининградом возбуждено дело
Президент США Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок
Роспотребнадзор: "ЭпиВакКорона" формирует три линии иммунной защиты
Россия с 1 апреля возобновит авиасообщение еще с шестью странами
Лавров: У России нет отношений с Евросоюзом
Ле Пен призвала власти Франции закупить "Спутник V"