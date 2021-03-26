Китайская комедия о путешествии во времени "Здравствуй, мама!" в китайском прокате побила все рекорды, установленные вышедшим несколько лет назад нашумевшим блокбастером "Блуждающая Земля". Сборы от продажи билетов на новую комедию достигли около 4,9 миллиарда юаней, по данным на 3 марта (двадцатый день проката), превзойдя показатели "Блуждающей Земли" на 4,68 миллиарда юаней.

Картина взобралась на вершину рейтинга самых кассовых фильмов в истории китайского кинематографа. Помимо фильма "Здравствуй, мама!" в четверку лидеров вошли "Война волков-2", анимационное фэнтези "Нэчжа" и "Блуждающая Земля".

Главная героиня фильма "Здравствуй, мама!" Цзя Сяолин родилась в 1982 году. По ее собственному мнению, с самого детства она никогда не радовала маму: была не такой уж красивой, вовсе не отличницей, в общем, в ней не было ничего такого, что бы составило гордость ее матери. В 2001 году, когда Цзя Сяолин поступила в обычный, а не престижный институт, ее мать Ли Хуаньин погибает в аварии в возрасте всего 48 лет. Это несчастье стало серьезным ударом для Цзя Сяолин, но судьба распорядилась так, что она внезапно вернулась в далекий 1981 год, то есть в то время, когда ее еще не было на свете.

Там Цзя Сяолин встречается со своей молодой мамой, такой же по возрасту, как и она сама. Они становятся неразлучными подругами. Цзя Сяолин решает, что шанс вернуться в прошлое выпал ей неслучайно, и надо сделать все ради счастья мамы.

Фото: Медиакорпорация Китая

Семья Цзя Сяолин была бедной, поэтому, вернувшись в 1981 год, она решает первым делом подобрать маме перспективного мужа, чтобы потом она родила уже не ее, а умницу и красавицу.

Ли Хуаньин действительно понравилась сыну директора фабрики. Сяолин сделала все, чтобы они встретились и получше узнали друг друга. Но когда Сяолин уже думала, что мама вот-вот выйдет замуж за перспективного молодого человека и начнет совсем новую жизнь, молодая мама ей сказала, что решила выйти замуж за ее папу - Цзя Вэньтяня.

Сяолин тщетно пыталась заставить свою маму передумать. А между тем сама Ли Хуаньин тоже переносится во времени из 2001 года обратно в 1981-й. Мать с дочерью едут в судьбоносную для обеих поездку, во время которой мама делает все, чтобы дочь поняла, что именно она всегда доставляла ей радость и счастье. Ведь родители больше всего рады видеть своих детей здоровыми, добрыми и жизнерадостными.

По окончании путешествия во времени главная героиня Цзя Сяолин решает больше никогда не грустить и радоваться каждому прожитому дню.