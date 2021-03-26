Костомаровский форум посвятят языку эпохи информационной революции

Форум посвящен русскому языку эпохи информационной революции и технологического прорыва.
"Мы будем обсуждать новую коммуникативную реальность, в которой оказался русский язык и каждый из нас, строить мосты между всеми, кто работает на его благо и процветание, - рассказала ректор Института Пушкина Маргарита Русецкая. - Мы должны объединить усилия представителей различных сфер, чтобы помогать друг другу, а не изображать героев известной крыловской басни".
В работе форума примут участие известные ученые, писатели, педагоги, представители госорганов, IT-индустрии, фондов и ассоциаций.
А главным его событием станет Костомаровская среда 26 мая - разговор о вкладе ученого в развитие мировой и российской лингвистики, который будут вести его коллеги, ученики и последователи.
Все мероприятия форума будут транслироваться онлайн.