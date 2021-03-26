Костомаровский форум посвятят языку эпохи информационной революции

В День славянской письменности, 24 мая, откроется Костомаровский форум, названный в честь основателя и первого ректора Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, академика Виталия Костомарова (1930-1930). Виталий Григорьевич был бессменным членом Попечительского совета Международного Пушкинского конкурса и большим другом "РГ".

Форум посвящен русскому языку эпохи информационной революции и технологического прорыва.

"Мы будем обсуждать новую коммуникативную реальность, в которой оказался русский язык и каждый из нас, строить мосты между всеми, кто работает на его благо и процветание, - рассказала ректор Института Пушкина Маргарита Русецкая. - Мы должны объединить усилия представителей различных сфер, чтобы помогать друг другу, а не изображать героев известной крыловской басни".

В работе форума примут участие известные ученые, писатели, педагоги, представители госорганов, IT-индустрии, фондов и ассоциаций.

А главным его событием станет Костомаровская среда 26 мая - разговор о вкладе ученого в развитие мировой и российской лингвистики, который будут вести его коллеги, ученики и последователи.

Все мероприятия форума будут транслироваться онлайн.