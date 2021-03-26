Федеральный закон от 24 марта 2021 г. N 46-ФЗ "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о предоставлении Правительству Республики Беларусь государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции на территории Республики Беларусь от 25 ноября 2011 года"

Принят Государственной Думой 10 марта 2021 года
Одобрен Советом Федерации 17 марта 2021 года
Ратифицировать Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о предоставлении Правительству Республики Беларусь государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции на территории Республики Беларусь от 25 ноября 2011 года, подписанный в городе Москве 14 июля 2020 года.
Президент Российской Федерации В. Путин