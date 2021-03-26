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26.03.2021 07:52
Рубрика: Спорт

Кузнецов, Овечкин и Орлов принесли "Вашингтону" победу над "Нью-Джерси"

Текст: Максим Домчев
Фото: AP Photo/Nick Wass Фото: AP Photo/Nick Wass
Фото: AP Photo/Nick Wass

"Вашингтон" благодаря голам российских легионеров Евгения Кузнецова, Александра Овечкина и Дмитрия Орлова переиграл "Нью-Джерси".

Фото: AP Photo/Tony Gutierrez
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В первом периоде команды обменялись голами. Открыли счет "дьяволы" после броска Ника Меркли. "Вашингтон" ответил на это точным попаданием редко забивающего в этом сезоне защитника Дмитрия Орлова.

Во втором периоде Майлз Вуд снова вывел "Дэвилз" вперед, но совсем скоро 15-й гол в сезоне записал на свой счет лидер столичных хоккеистов Александр Овечкин. Чуть позже он отметился голевой передачей в комбинации, завершившейся голом Евгения Кузнецова.

Но "дьяволы" сумели отыграться после броска Йеспера Братта. Но россиян в этот вечер было не остановить. Второй в матче гол Кузнецова принес "Вашингтону" победу - 4:3.

В другом матче "Каролина" в овертайме одолела "Коламбус" - 4:3. В составе победителей российский нападающий Андрей Свечников отметился голевой передачей.

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