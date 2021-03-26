Малым и средним предприятиям помогут сортировать мусор

Войти в акционерный капитал малых и средних предприятий, занимающихся сортировкой мусора, готова ППК "Российский экологический оператор". Об этом заявил ее гендиректор Денис Буцаев на совещании региональных уполномоченных по защите прав предпринимателей с федеральным уполномоченным Борисом Титовым, сообщает пресс-служба ППК РЭО.

"В ближайшие годы в России планируется построить 371 мусороперерабатывающий завод, - напомнил Денис Буцаев. - Предварительная сортировка мусора - очень хорошее направление для новых видов деятельности малого и среднего бизнеса. Выбор фракций, подготовка для дальнейшей промышленной переработки, консолидация в крупные партии".

Национальные цели развития России предполагают переход на 100%-ю сортировку твердых коммунальных отходов к 2030 году и снижение объема мусора, отправляемого на захоронение, вдвое.

Сейчас маржинальность сортировочных комплексов не превышает 4-5%, признал Денис Буцаев. Однако, по его мнению, после того, как заработает система расширенной ответственности производителей, ситуация изменится, у отрасли появится большой потенциал для развития. По оценке гендиректора ППК РЭО, это случится в 2022 году.

"Мы предлагаем правительству рассмотреть широкий перечень мер поддержки, который позволит активизировать инвестиционный интерес к этой сфере, - продолжил Денис Буцаев. - В частности, ППК РЭО готова заходить в состав акционеров таких малых и средних компаний, готова предоставлять им акционерные займы, покупать облигации".