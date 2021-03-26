Медиакорпорация Китая открыла радиостанцию, вещающую на Тайване

В своем выступлении Шэнь Хайсюн отметил, что перспективы Тайваня - в объединении страны, благосостояние тайваньских соотечественников зависит от национального возрождения Китая. Открытие новой радиостанции "Голос Тайваньского пролива" и медийной платформы "Панорама Тайваньского пролива" - конкретная мера по претворению в жизнь важных указаний о Тайване генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина.

Вещание "Голоса Тайваньского пролива" охватывает юго-восточные прибрежные районы материкового Китая и Тайваньский регион, вещание идет на китайском нормативном языке 20 часов в день. Сетка вещания делится на четыре блока: новости и комментарии, энциклопедия жизни, культура и искусство, музыка и туризм.

Платформа новых медиа "Панорама Тайваньского пролива" включает официальный аккаунт в приложении WeChat, аккаунт в социальной сети Sina, специальное мобильное приложение "облачное вещание", а также аккаунты зарубежных социальных сетей, такие как "Фейсбук", "Твиттер" и др. Платформа новых медиа и радиоэфир, дополняя друг друга, служат укреплению общения между берегами Тайваньского пролива и содействию скоординированному развитию их отношений.