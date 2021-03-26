Минобороны расскажет об истории военных мемориалов в России и за рубежом

Среди представленных в проекте документов - ранее неизвестные широкой аудитории боевые донесения, приказы, наградные листы, учетные карточки военнослужащих, отчеты, фотографии и схемы.

Первый выпуск этого проекта посвящен военным мемориалам на территории нашей страны. Речь - о воинском кладбище в Пскове, Аллее Славы героев-авиаторов Северного флота в поселке Сафроново Мурманской области, памятнике воинам-североморцам в населенном пункте Линахамари Печенгского района Мурманской области. А также о военном мемориале в деревне Мясной Бор Новгородской области, "Кургане Славы" вблизи поселка Виллагора и памятнике "Скорбящая мать" в поселке Хелюля Сортавальского района в Карелии. Среди других объектов - мемориал "Невский пятачок" и легендарная подводная лодка "Щ-317", которая затонула в Финском заливе между островами Гогланд и Большой Тютерс.

Открывает мультимедийный проект рассказ о городе воинской славы Пскове. Там находится мемориальное кладбище, на котором похоронены 600 советских воинов, погибших в ходе освобождения города в июле 1944 года. В рассекреченных документах, в частности, говорится, что бойцам 128-й стрелковой дивизии приказали форсировать реку Великая - водную преграду на подступах к занятому фашистами Пскову.

Первыми к реке подошли бойцы 5-й роты 374-го стрелкового полка под командованием старшего лейтенанта Ивана Головко. В политдонесении штаба 128-й стрелковой дивизии от 30 июля 1944 года описаны факты героизма бойцов этого подразделения. В документе, например, упоминается, что рота "с ходу форсировала реку и закрепила за собой плацдарм на ее западном берегу".

Старшего лейтенанта Ивана Головко за бои при освобождении Пскова наградили орденом Красного Знамени. В наградном листе командир полка отметил храбрость офицера и умелое управление подразделением. Действия его роты определили успех форсирования реки главными силами полка и полного освобождения города.

Старший лейтенант Головко был ранен во время переправы, но свое подразделение не оставил. При высадке на занятом фашистами западном берегу первая группа из пяти бойцов под его командованием приняла бой с 20 гитлеровцами и смогла отразить контратаку противника. Затем, закрепившись на плацдарме, они уничтожили до 15 огневых точек фашистов.

В дивизионной газете "Сталинский воин", с материалами которой интернет-пользователи также могут ознакомиться в новом разделе на сайте Минобороны России, были опубликованы материалы об освобождении старинных русских городов Остров и Псков. Так, в номере за 24 июля размещена статья "Наступали умело и победоносно", где описывались боевые действия с участием роты Головко.

Столь же подробно в новом мультимедийном проекте Минобороны РФ рассказывается еще о семи военных мемориалах на территории России. В ведомстве отметили, что публикация рассекреченных документов из фондов Центрального архива ведомства является продолжением деятельности, направленной на защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории и попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.