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26.03.2021 00:01
Рубрика: Общество

Минобороны расскажет об истории военных мемориалов в России и за рубежом

Текст: Юрий Гаврилов
В преддверии 76-й годовщины Великой Победы Минобороны РФ запускает мультимедийный проект "Память крепче гранита". В его рамках будут рассказывать об истории мемориалов воинам Красной Армии на территории России, ближнего зарубежья и стран Европы.
Фото: memorial.mil.ru Фото: memorial.mil.ru
Фото: memorial.mil.ru

Среди представленных в проекте документов - ранее неизвестные широкой аудитории боевые донесения, приказы, наградные листы, учетные карточки военнослужащих, отчеты, фотографии и схемы.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
В Минобороны подготовили новый приказ о рассекречивании архивов войны

Первый выпуск этого проекта посвящен военным мемориалам на территории нашей страны. Речь - о воинском кладбище в Пскове, Аллее Славы героев-авиаторов Северного флота в поселке Сафроново Мурманской области, памятнике воинам-североморцам в населенном пункте Линахамари Печенгского района Мурманской области. А также о военном мемориале в деревне Мясной Бор Новгородской области, "Кургане Славы" вблизи поселка Виллагора и памятнике "Скорбящая мать" в поселке Хелюля Сортавальского района в Карелии. Среди других объектов - мемориал "Невский пятачок" и легендарная подводная лодка "Щ-317", которая затонула в Финском заливе между островами Гогланд и Большой Тютерс.

Открывает мультимедийный проект рассказ о городе воинской славы Пскове. Там находится мемориальное кладбище, на котором похоронены 600 советских воинов, погибших в ходе освобождения города в июле 1944 года. В рассекреченных документах, в частности, говорится, что бойцам 128-й стрелковой дивизии приказали форсировать реку Великая - водную преграду на подступах к занятому фашистами Пскову.

Первыми к реке подошли бойцы 5-й роты 374-го стрелкового полка под командованием старшего лейтенанта Ивана Головко. В политдонесении штаба 128-й стрелковой дивизии от 30 июля 1944 года описаны факты героизма бойцов этого подразделения. В документе, например, упоминается, что рота "с ходу форсировала реку и закрепила за собой плацдарм на ее западном берегу".

Старшего лейтенанта Ивана Головко за бои при освобождении Пскова наградили орденом Красного Знамени. В наградном листе командир полка отметил храбрость офицера и умелое управление подразделением. Действия его роты определили успех форсирования реки главными силами полка и полного освобождения города.

Фото: Институт национальной памяти Республики Польша
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Старший лейтенант Головко был ранен во время переправы, но свое подразделение не оставил. При высадке на занятом фашистами западном берегу первая группа из пяти бойцов под его командованием приняла бой с 20 гитлеровцами и смогла отразить контратаку противника. Затем, закрепившись на плацдарме, они уничтожили до 15 огневых точек фашистов.

В дивизионной газете "Сталинский воин", с материалами которой интернет-пользователи также могут ознакомиться в новом разделе на сайте Минобороны России, были опубликованы материалы об освобождении старинных русских городов Остров и Псков. Так, в номере за 24 июля размещена статья "Наступали умело и победоносно", где описывались боевые действия с участием роты Головко.

Столь же подробно в новом мультимедийном проекте Минобороны РФ рассказывается еще о семи военных мемориалах на территории России. В ведомстве отметили, что публикация рассекреченных документов из фондов Центрального архива ведомства является продолжением деятельности, направленной на защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории и попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.

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