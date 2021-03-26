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26.03.2021 20:51
Рубрика: Власть

Минобороны сообщило о 519 военнослужащих с коронавирусом

Текст: Юрий Гаврилов

Число военнослужащих, которые с помощью ведомственных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией, достигло в армии и на флоте 32 тысяч 122 человек. Эти данные в пятницу вечером опубликовали в специальном бюллетене на официальном сайте Минобороны РФ.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Там сказано, что только за прошедшие сутки в Вооруженных силах выздоровел 31 военнослужащий. Кроме того, начиная с марта прошлого года, 111 тысяч 726 представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными Covid-19, после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 519 военнослужащих с положительным тестом на Covid-19 находятся на контроле у врачей. Таких военных в армии и на флоте с каждым днем становится все меньше. 275 инфицированных коронавирусом лежат в военных госпиталях. Четверо лечатся в гражданских больницах и клиниках. Еще 240 человек изолированы на дому.

Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением медиков, говорится в бюллетене. Пациентов в тяжелом состоянии нет. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у четырех военнослужащих. Остальные болеют без симптомов.

Кроме того, среди курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ выявлены 25 человек с опасной инфекцией.

В ведомстве также сообщили, что в 18 многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь оказали 18 тысячам 344 заболевшим. 6 тысяч 377 из них - гражданские. Все они прошли необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.

Там проинформировали, что добровольную вакцинацию первым компонентом "Спутник V" прошли свыше 400 тысяч военнослужащих Вооруженных сил РФ.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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