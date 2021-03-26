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26.03.2021 19:15
Рубрика: В мире

Минск с нескрываемой иронией рассказал Вашингтону о борьбе за свободу

Текст: Максим Макарычев
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Министерство иностранных дел Беларуси ответило колким комментарием в ответ на заявление недавно назначенного американского посла в Минске Джули Фишер, которая решила дать совет Минску, когда и каким образом нужно проводить выборы.

Фото: Reuters
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"Безусловно, наше белорусское примитивное и скудное мышление никогда бы не позволило нам самим решить этот вопрос. В знак неимоверной признательности МИД готов вне очереди принять заявку Ее Превосходительства на получение белорусского гражданства, чтобы включить ее в список избирателей и дать возможность участвовать в голосовании. Это же можно сделать и без гражданства на какой-нибудь признанной Джули Фишер электронной платформе", - отмечается в заявлении, обнародованном на сайте белорусского дипломатического ведомства.

В МИД Беларуси отметили, что несмотря на то, что с момента провозглашения независимости в Америке прошло более двух веков, последние события в США показывают, что борьба американцев за свободу все еще продолжается и сотни тысяч американцев всех возрастов публично требуют права определять судьбу своей страны. "Многие платят высокую цену за попытку сделать свой голос услышанным, так как действующей администрации пришлось даже применить смертоносное оружие и застрелить несколько человек, чтобы удержаться у власти и закрепить итоги выборов", - отмечается в сообщении.

МИД Беларуси выразил восхищение мужеством и решительностью американских героев, среди которых Дж.Ассандж, Э.Сноуден и Ч.Мэннинг, которые "пожертвовали практически всем ради подлинной свободы и гармонии в американском обществе". В Минске отметили, что Беларусь вместе с американским народом с нетерпением ждет того дня, когда простой американец сможет свободно и беспрепятственно прогуливаться возле Капитолия.

Фото: <a href="https://www.belta.by" rel="nofollow" target="_blank">Белта</a>
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В качестве бескорыстного жеста доброй воли, с учетом глубокого раскола в американском обществе, Беларусь, имея опыт площадки переговоров в рамках Контактной группы, выразила готовность предложить свои услуги в деле организации переговорного процесса. "Мы окажем любое посильное содействие, в том числе с привлечением наших партнеров по интеграционным структурам, - заключили в белорусском дипломатическом ведомстве. - Глубоко проникшись вниманием США к судьбе Беларуси, в качестве ответного шага мы можем внести бескорыстный вклад в развитие сельского хозяйства Аляски и эффективное освоение ее земель. В этой связи готовы рассмотреть возможность совместного управления данной территорией. Могли бы перебросить находящиеся в регионе белорусские строительные организации для передачи опыта и помощи жителям южных штатов в преодолении последствий природной стихии. Искренне желаем всему американскому народу единства, а также, не спотыкаясь, подниматься вверх по лестнице американской мечты".

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