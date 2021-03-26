Минздрав РФ предложил разрешить лечение детей препаратами для взрослых. Соответствующие поправки подготовлены в закон "Об основах охраны здоровья граждан России". Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
"Принятие законопроекта позволит обеспечить детей, страдающих в том числе онкологическими заболеваниями, необходимыми лекарственными препаратами и позволит повысить качество оказания медицинской помощи указанным детям", - говорится в пояснительной записке к документу.
Кроме того, указано, что препараты "офф-лейбл" должны использоваться только в том случае, если отсутствует альтернативная терапия.