Минздрав РФ предложил разрешить лечение детей препаратами для взрослых

"Принятие законопроекта позволит обеспечить детей, страдающих в том числе онкологическими заболеваниями, необходимыми лекарственными препаратами и позволит повысить качество оказания медицинской помощи указанным детям", - говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, указано, что препараты "офф-лейбл" должны использоваться только в том случае, если отсутствует альтернативная терапия.