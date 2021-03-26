Недавно в Пекине завершили работу "две сессии" Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) и высшего законодательного органа страны - Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), на которых получил одобрение и был утвержден 14-й пятилетний план, определяющий основные приоритеты развития второй по величине экономики мира до 2025 года.

События, происходящие в Китае, уже давно не сходят со страниц и экранов мировых масс-медиа. Но две прошедшие сессии, их ход и итоги привлекли особое внимание - оживленный интерес вызвали такие темы, как текущее состояние экономики КНР, искоренение бедности и, конечно, предстоящий пятилетний план развития страны.

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В конце февраля на итоговой конференции по борьбе с бедностью лидер Китая Си Цзиньпин заявил о победе страны над нищетой. "С абсолютной нищетой покончено, - заявил он, - Мы совершили еще одно чудо в истории!" За восемь последних лет совместными усилиями Компартии Китая и китайского народа из крайней бедности избавились 98,99 миллионов сельских жителей, 832 уезда и 128 тысяч деревень.

К концу 2020 года в Китае построено 718 тысяч базовых станций 5G

Следует отметить, что реформы по решению этой чрезвычайно важной для КНР задачи начались еще в 1978 году. Тогда, по официальным данным, число бедного населения Китая составляло 770,4 миллиона человек, или более 60 процентов населения страны. "Архитектор китайских реформ" Дэн Сяопин представил экономическую программу, получившую название "Политика реформ и открытости", которая, в частности, предусматривала и ликвидацию бедности. На протяжении этих десятилетий действовали программы помощи малоимущим. С приходом к власти Си Цзиньпина эта борьба, по словам российского ученого Юрия Тавровского, стала разворачиваться особенно динамично, поскольку в его программе "Китайская мечта" победить нищету следовало к 2021 году - году столетия Коммунистической партии Китая.

В результате, к 2019 году число китайцев, живущих в крайней нищете, сократилось до 16,6 миллиона. По сведениям Всемирного банка, в 2000 году коэффициент бедности (процент населения, живущего в нищете) в Китае составил 49,8 процента, а к 2019 году - всего 0,6 процента. Представитель Всемирного банка в КНР Мартин Райдер в феврале 2021 года сообщил, что на Китайскую Народную Республику приходится около 75 процентов глобального сокращения нищеты.

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Настоящее чудо в борьбе с бедностью по достоинству оценили в мире. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш в послании председателю КНР Си Цзиньпину подчеркнул, что "политические обещания правительства и политическая стабильность имеют огромное значение для улучшения положения беднейших и наиболее уязвимых слоев населения, а инновационная, "зеленая" и открытая модель развития стали возможностью, которая сулит всеобщее благосостояние". Он выразил уверенность в том, что Китай продолжит добиваться еще более весомых достижений в деле ликвидации бедности и "никого не оставит позади".

Упомянутые генеральным секретарем ООН политические обещания китайского правительства имеют особую ценность только тогда, когда они выполняются. Обещание руководства страны справиться с крайней нищетой к 2021 году было выполнено. Закономерно, что в мире в целом это достижение расценили как большую политическую победу Китая. Можно понять гордость китайского лидера, заявившего о том, что Китай на 10 лет раньше запланированного срока выполнил задачу по искоренению нищеты Повестки дня в области устойчивого развития ООН на период до 2030 года.

Возникает вопрос: каким образом КНР удалось избавить от крайней нищеты сотни миллионов человек?

В социальные программы по борьбе с бедностью за последние восемь лет Китай вложил около 246 миллиардов долларов

Все в нашем мире имеет цену, в том числе и "китайское чудо". За последние восемь лет в социальные программы по борьбе с бедностью было вложено около 246 миллиардов долларов. При этом, как отмечают китайские и зарубежные эксперты, высокая эффективность реализации этих программ во многом объясняется тем, что правительство не ограничивалось лишь выдачей пособий малоимущим. По оценке руководителя Программы развития ООН Ахима Штайнера, Китай полностью осмыслил, каким образом следует сокращать бедность. В частности, в КНР для содействия динамичной ликвидации бедности и роста благосостояния в бедных районах широко используются цифровые технологии. Штайнер подчеркнул: "Программа развития ООН активно изучает опыт Китая в области сокращения бедности и прилагает усилия для сотрудничества в этой области с еще большим числом стран".

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Так, Таиланд, где проблема бедности и ее ликвидации стоит достаточно остро, пристально следит за мерами и действиями Китая. В интервью агентству Синьхуа заместитель премьер-министра этой страны Виссану Креа-нгам дал высокую оценку достижениям Китая в сфере ликвидации бедности, назвав чудом, что страна с населением 1,4 миллиарда человек за короткий срок смогла искоренить крайнюю нищету. По его признанию, Таиланд всегда следовал китайской модели борьбы с бедностью и намерен использовать на практике китайский опыт в своей стране, углубляя обмены и сотрудничество с КНР и в области науки и техники, и в сфере ликвидации бедности.

Глава Программы развития ООН Ахим Штайнер отметил, что достижения Китая вселяют надежду и энтузиазм. Этот успех продемонстрировал, что административные способности правительства, способности разработки соответствующей политики и высокий уровень государственного управления имеют ключевое значение в деле сокращения бедности.

Китайское правительство целенаправленно работало над созданием условий, необходимых для развития именно сельской местности, которая наиболее подвержена бедности. Одним из приоритетов решения этой задачи стало строительство новой инфраструктуры в сельской местности.

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С конца 2012 года в Китае с этой целью было сооружено или модернизировано 1,1 миллиона километров сельских дорог, проведено электроснабжение, расширен оптоволоконный интернет и охват сигналом 4G более 98 процентов бедных деревень.

В новой пятилетке доля населения, постоянно проживающего в городах, должна вырасти до 65 процентов

За этот же период около 25,68 миллиона малообеспеченных граждан КНР благодаря государственным мерам провели ремонт ветхих жилищ, а более 9,6 миллиона сельских жителей были переселены в комфортабельные микрорайоны.

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Это сделало возможным организацию различных производств на местах, то есть создание новых рабочих мест и источников доходов. Эксперты полагают, что именно в этом Китай преуспел. Развитие инфраструктуры дало возможность приобщить к экономической деятельности миллионы людей, вовлечь их в хозяйственный оборот. Ставка была сделана на увеличение доходов населения и, как следствие, расширение внутреннего спроса, что привело к росту потенциала внутреннего рынка. Именно это обозначил в качестве стратегического ориентира развития страны премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в докладе о работе правительства на сессиях. Для этого, подчеркнул он, необходимо улучшать систему товарообмена между городом и селом, ускорить развитие электронной торговли и экспресс-доставки в сельской местности, активизировать потребление среди жителей уездных городов и деревень, а также стимулировать спрос на товары с высокой добавленной стоимостью.

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Обращает на себя внимание и тот факт, что окончательно справиться с нищетой в КНР удалось в период разгула эпидемии коронавируса, когда впервые с 1998 года в мире наблюдался резкий скачок числа малоимущих. Сказалась высокая мобилизационная готовность китайской экономики и железная воля руководства страны следовать намеченным целям. Китай оказался единственной в мире крупной экономикой, показавшей в кризисном 2020 году рост ВВП в 2,3 процента.

Более того, по данным министерства промышленности и информатизации КНР, страна 11 лет подряд сохраняет статус крупнейшего в мире производителя, вклад страны в глобальное производство приближается к 30 процентам. За прошедшие пять лет общая добавленная стоимость в промышленном производстве Китая выросла с 23,5 триллиона юаней (около 3,63 трлн долл.) до 31,3 триллиона юаней, сообщил министр промышленности и информатизации КНР Сяо Яцин.

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Согласно данным, которые цитирует агентство Синьхуа, в период реализации 13-й пятилетки средний прирост добавленной стоимости в секторе высокотехнологичного производства достиг 10,4 процента, что на 4,9 процента выше средних темпов роста совокупного объема промышленного производства Китая.

Значительный прогресс был зафиксирован и в секторах услуг программного информационного обеспечения и информационных технологий. Добавленная стоимость в этих сегментах увеличилась с 1,18 триллиона до 3,8 триллиона юаней, а их доля в ВВП страны выросла с 2,5 до 3,7 процента.

По состоянию на конец 2020 года уровень проникновения фиксированного широкополосного доступа (ШПД) к сети интернет в домохозяйствах КНР составил 36 процентов, в то время как уровень проникновения мобильного широкополосного доступа превысил 100 процентов (108 процентов).

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Если говорить о развитии формата связи 5G, то, по данным министерства промышленности и информатизации КНР, к концу 2020 года по всему Китаю было сооружено 718 тысяч базовых станций 5G, при этом количество мобильных терминалов, подключенных к сети 5G, превысило 200 миллионов.

Цели и задачи, намеченные Китаем в период 13-й пятилетки (2016-2020 гг.), согласно оценкам участников "двух сессий", были успешно выполнены, сейчас стране предстоит реализовывать новый 14-й пятилетний план. По существующему в КНР порядку основные направления на предстоящую пятилетку развития страны предварительно были рассмотрены в октябре 2020 года на 5-м Пленуме ЦК КПК 19-го созыва и приняты как рекомендации ЦК КПК законодательному собранию страны для формирования стратегии перспективного развития Китая. Основные направления развития были сформулированы как достижение инновационной, "зеленой" и открытой экономики на основе высококачественного роста.

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Агентство Синьхуа отмечало в одном из своих материалов, что недостаточный уровень инновационной активности долгое время оставался "ахиллесовой пятой" китайской экономики. Но благодаря многолетнему целевому инвестиционному курсу и государственной поддержке, Китай динамично преодолевает былое отставание, превращая свою экономику в "большую и умную".

За прошедшие пять лет расходы Китая на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) выросли с 1,4 триллиона юаней (около 219,4 млрд долл.) до 2,21 триллиона юаней. В рейтинге Global Innovation Index Китай поднялся на 15 позиций - с 29-го места в 2015 году до 14-го в 2020 году.

Только за прошлый год инвестиции КНР в фундаментальные исследования, по данным газеты "Жэньминь жибао", составили 150,4 миллиарда юаней (около 23,27 млрд долл.), увеличившись на 12,6 процента в годовом выражении и сохранив относительно быстрые темпы роста.

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По оценке китайских и зарубежных экспертов, следивших за ходом работы "двух сессий", в будущие пять лет Китай способен сделать рывок в инновационном развитии страны.

"Амбициозный план технологического прорыва", "Курс на создание технологической сверхдержавы" - такие заголовки пестрели в мировых СМИ, следивших за происходящими в Китае событиями.

Так, издание "Нью-Йорк таймс" пишет: "В новом пятилетнем плане развития Китая научно-технический прогресс назван аспектом национальной безопасности, а не только экономического развития, в этом отличие от подобных планов в прошлом. 14-я пятилетка предусматривает ежегодное увеличение расходов на исследования и разработки на 7 процентов и более, хотя общегосударственные расходы будут расти гораздо медленнее".

К этому можно еще добавить, что финансирование фундаментальных исследований - источника научно-технических инноваций, только из центрального бюджета будет увеличено на 10,6 процента.

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Обращает на себя внимание и то, какое значение придают в Китае стимулированию инновационной деятельности предприятий. Для этого используются такие рыночные механизмы, как дополнительные налоговые вычеты по расходам предприятий на НИОКР в размере 75 процентов, а для предприятий обрабатывающей промышленности - до 100 процентов.

Как следует из доклада Ли Кэцяна на сессии, намеченные правительством меры должны помочь стране "поддерживать центральное место инноваций в общем контексте модернизации Китая, рассматривать укрепление собственного потенциала в области науки и техники как стратегическую опору для развития страны".

Посол России в Китае Андрей Денисов после доклада премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна отметил: "Самый интересный, на мой взгляд, момент - это акцент на инновационное развитие, на новую технику, новые технологии, наиболее передовые способы стимулирования экономического роста. Ну и конечно, очень важный момент - социальный. Констатируются практические решения задачи преодоления бедности и на этой основе выдвигаются новые, гораздо более амбициозные планы повышения уровня жизни населения Китая, причем всех его слоев, всех районов страны, и выход на передовые мировые показатели не только по экономике, но и по уровню жизни населения".

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Старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Владимир Петровский также считает, что главный приоритет предстоящего пятилетнего развития КНР - инновации и высокие технологии как драйвер роста. Время 14-й пятилетки, полагает он, приходится на завершающий этап "Стратегии-2025", которая реализуется с 2015 года и предусматривает достижение технологического суверенитета страны, включая повышение степени локализации в 10 ключевых высокотехнологичных отраслях китайской экономики до 70 процентов к 2025 году.

Руководство КНР, по всей видимости, не строит особых иллюзий в отношении серьезного улучшения торгово-экономических отношений с США в ближайшей перспективе. Дональд Трамп в качестве президента серьезно ограничил использование американских технологий некоторыми китайскими корпорациями, в том числе и Huawei. Пришедший ему на смену Джо Байден уже предупредил сограждан, что Соединенные Штаты не могут позволить себе отстать от Китая в области инвестиций в инфраструктуру, часть из которых будет использована для поддержки высокотехнологичных отраслей. Таким образом, сдерживание Китая остается по-прежнему приоритетным направлением американской администрации.

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Трезво оценивая опасность для технологической безопасности Китая, ужесточение санкций со стороны Запада, главным образом, со стороны США, власти страны, как упоминалось выше, предпринимают шаги для ее минимизации. В частности, Центробанк Китая недавно сообщил, что готовит займы в размере более 60 миллиардов долларов для более 1 тысячи предприятий развивающихся стратегических отраслей экономики, а также привлек еще 30 миллиардов долларов для создания на основе господдержки нового инвестиционного фонда развития национальной микроэлектроники.

Получится ли у Китая обрести технологическую независимость? - таким вопросом задаются некоторые зарубежные обозреватели, имея в виду всю сложность этого процесса. Мы начали эту статью с "китайского чуда" в ликвидации бедности. На основе этого успеха можно утверждать, что мы еще станем свидетелями новых чудес страны, в том числе и в тех областях, где пока доминируют США.

Ли Кэцян, Премьер Госсовета:

Базовая цель развития Китая состоит в обеспечении народу счастливой жизни. Китай по-прежнему остается развивающейся страной. Нам предстоит преодолеть долгий путь к модернизации страны. Сосредоточиваясь на выполнении собственных задач и развивая собственную страну, мы вносим весомый вклад в дело мира, стабильности, развития и процветания во всем мире.