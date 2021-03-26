Мишустин повысил социальные пенсии на 3,4% с 1 апреля

Размер индексации рассчитывается исходя из величины прожиточного минимума пенсионера за два предыдущих года. После ее проведения, говорится в сообщении правительства, средний размер социальной пенсии составит 10183 рубля.

Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, они положены людям с инвалидностью и по потере кормильца.