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26.03.2021 10:39
Рубрика: Спорт

Москвина рассказала, как решилась поставить программу под хит группы Queen

Текст: Максим Домчев
Тренер чемпионов мира в парном катании Анастасии Мишиной и Александра Галлямова Тамара Москвина объяснила выбор композиции We Are The Champions группы Queen в качестве музыки для произвольной программы.
Тамара Москвина. Фото: Михаил Мокрушин/ РИА Новости Тамара Москвина. Фото: Михаил Мокрушин/ РИА Новости
Тамара Москвина. Фото: Михаил Мокрушин/ РИА Новости

В четверг фигуристы Мишина и Галлямов довольно неожиданно стали чемпионами мира. Их программа под бессмертный хит группе Queen заслужила немало лестных отзывов.

Фото: AP
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Тренер пары Тамара Москвина рассказала о том, как родилась идея выступления под эту мелодию. По словам наставницы это было большой наглостью.

"Я точно так же, как и вы, понимала, что это не просто нахальство, а откровенная наглость, совершенно мне не свойственная к тому же. А потом вдруг подумала: "Тамара, тебе 80 лет. Ну можно хотя бы раз в жизни позволить себе быть наглой?!" Вот и взяла музыку Queen, только без слов", - сказала она RT.

По словам тренера, без вокала программа не производила нужного впечатления и голос Фредди Меркьюри был возвращен.

Москвина призналась, что ожидала упреков за то, что дебютанты выбрали такую музыку.

"В итоге решила, что это вообще не должно меня волновать. Раз уж мы сделали первый шаг к тому, чтобы быть наглыми, нужно было идти до конца", - сказала она.

Спорт Фигурное катание Чемпионат мира по фигурному катанию-2021

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