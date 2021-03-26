МВД Беларуси сообщило о предотвращении двух терактов

Белорусские правоохранители предотвратили два теракта, которые планировал осуществить в Минске и в одной из воинских частей столичной области житель Пинского района. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

"Сегодня ночью в Печах (Минская область) оперативники ГУБОПиК МВД при силовой поддержке СОБРа задержали 35-летнего жителя Пинского района. Мужчина намеревался совершить террористический акт в местной воинской части, еще один - в Минске. Правоохранителям удалось пресечь преступления, найти и обезвредить самодельные взрывные устройства", - сообщила Чемоданова.

По словам заместителя министра внутренних дел страны Геннадия Казакевича, задержанный работал в частной компании и снимал квартиру в Московском районе Минска. В Пинском районе и под Минском арестованный изготовил два самодельных взрывных устройства: одно из них он заложил в мусорном баке возле детской площадки на столичной улице Уборевича, а второе привез в Борисовский район. Именно в момент совершения преступления его и задержали.

По данным МВД, арестованный поддерживал связь с инициативой BYPOL - оппозиционно настроенными бывшими сотрудниками силовых структур Беларуси, которые сейчас находятся за рубежом. Именно от представителя этой инициативы, как рассказал Казакевич, накануне "Дня воли" задержанный получил в мессенджере указание совершить взрыв на территории органа внутренних дел или воинского формирования. "Именно эта инициатива, тесно связанная с так называемым координационным советом Тихановской, активно призывала граждан к незаконным массовым мероприятиям 25 марта и предупреждала о якобы готовящихся провокациях властей", - заявил Казакевич.

МВД страны опубликовало кадры оперативной съемки, на которой мужчина говорит о намерении взорвать в воинской части в Печах огнетушитель. На вопрос оперативника о том, какие цели преследовали организаторы теракта, задержанный ответил, что так они хотели выразить свою гражданскую позицию. Кроме того, он подтвердил, что действительно получил указание произвести взрывы от представителей BYPOL, и заявил, что раскаивается в содеянном.

Белорусские следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на теракт.