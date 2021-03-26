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26.03.2021 14:34
Рубрика: Власть

МВД предлагает продлить срок действия паспортов

Текст: Владимир Баршев
МВД предлагает на 30 дней продлить срок действия паспортов при достижении гражданами возраста, когда этот документ необходимо менять. Соответствующие поправки в постановление правительства, утверждающее положение о паспорте, размещено на портале проектов нормативных актов regulation.gov.ru.
Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости

В проекте документа говорится, что паспорт является недействительным по истечении 30 дней со дня достижения гражданином 20-летнего и 45-летнего возраста, изменения гражданином в установленном порядке фамилии, имени, отчества, изменения сведений о дате (числе, месяце, годе) и (или) месте рождения, изменения пола либо со дня оформления нового паспорта. По действующим нормам, паспорт становится недействительным сразу по достижении гражданином указанного возраста.

Фото: Сергей Коньков/ТАСС
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Как говорится в пояснительной записке к документу, из-за этого у граждан возникают проблемы. Они не могут зарегистрироваться на портале Госуслуг, чтобы подать заявление о выдаче или замене паспорта. Они сталкиваются с проблемами в банках. Так как при проверке их паспорта в информационной системе статус их документа обозначен как недействительный. В результате банки отказывают им в обслуживании. По сути, нынешний порядок ограничивает права граждан. Ведь до достижения указанного возраста поменять паспорт не возможно. А при его достижении человек становится бесправным на срок обмена документа, который составляет 30 дней.

Поэтому признание паспорта действительным в течение 30 дней после наступления положенного возраста или смене имени и фамилии "позволит решить проблему ‎и создать необходимые условия для полноценного участия гражданина в общественной, политической, экономической жизни общества", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, документ устанавливает исчерпывающий перечень оснований для признания паспорта недействительным. Это сделано для того, чтобы исключить вольные толкования норм положения о паспорте.

Еще одно новшество заключается в том, что в паспорте на последней странице бланка предлагается разместить информацию для его владельца, содержащую основные положения, связанные с выдачей и заменой паспорта. В советском документе, удостоверяющем личность, кстати, такое было.

Понятно, что для реализации этого положения придется менять бланки паспортов. Но постановление правительства четко оговаривает, что бланки, изготовленные до вступления в силу данного документа, будут использоваться для оформления паспортов вплоть до их полного израсходования. А документы, оформленные на этих бланках, будут действительны до истечения срока их действия. То есть для тех, кто старше 45 лет - бессрочно. Никакого обязательного обмена паспортов не будет.

Власть Право Личные документы Правительство МВД

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