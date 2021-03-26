На экраны России и Беларуси выходит сериал "Теория вероятности"

В России и Беларуси начинается показ сериала "Теория вероятности".

Авантюрную остросюжетную драму снял режиссер Юрий Мороз (участник "Славянского базара в Витебске", осуществил постановку телесериала "Каменская" на "Беларусьфильме" по популярным детективным произведениям Александры Марининой.)

Сериал рассказывает о молодом гениальном математике, который попадает в мир игорного бизнеса и становится совершенно другим человеком. Никиту Пирогова играет Максим Матвеев. Это - молодой талантливый математик, подающий надежды аспирант МГУ. Помогая брату, проигравшему крупную сумму, он придумывает схему, с помощью которой можно обыграть казино. Но дерзкий план проваливается, брат и его девушка погибают, а хозяин казино требует долг у Никиты. В решающий момент герою предстоит придумать свою лучшую комбинацию, чтобы выйти из опасной игры и сохранить любовь.

- Это история о любви, настоящей дружбе и предательстве, фоном для которой стало казино, - рассказывает Юрий Мороз. - С одной стороны, это остросюжетная сага, а с другой - мелодрама с элементами детектива. Герой в финале ставит на кон свою жизнь и жизнь своих близких, а вот выиграл он или проиграл - судить зрителям.

- Мой герой - не игрок в классическом понимании этого слова, - считает исполнитель главной роли Максим Матвеев.- Он мыслит комбинациями и играет, строя стратегии и решая судьбы людей. Из замкнутого, заикающегося парня он перерождается, теряет близких и переживает удары судьбы один за другим.

В сериале также снялись Александра Ребенок, Артем Ткаченко, Игорь Миркурбанов, Роман Мадянов, белорусско-российский режиссер и актер Дмитрий Астрахан и другие.С Беларусью Астрахана связывает не только кинематограф…

- Мои родители из Беларуси: мама из Гомеля, папа из Борисова, - рассказал Дмитрий Астрахан. - Во время войны наша семья пережила трагедию на белорусской земле: немецкие каратели расстреляли дедушку и бабушку. Это было очень болезненно для отца, и он почти не ездил на белорусскую землю. Хотя однажды, когда мне было 12 лет, мы с отцом приехали в Минск, повидали родню. И судьба распорядилась так, что спустя время я стал в Беларуси работать, снимать картины, мне это пришлось по душе.Из-за программы телеканала ОНТ "Я пою!", где выступил ведущим, купил квартиру в Минске. Сегодня Минск - это часть моей жизни.