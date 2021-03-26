На "Поле чудес" пожаловались из-за нарушения авторских прав

Останкинский районный суд Москвы принял иск авторов песни "Зимушка-зима" к передаче "Поле чудес" за то, что использовали песню без их согласия. В суд пожаловались автор песни Сергей Перимбаев и исполнительница Валентина Рязанова.

По словам истцов, в эфире 8 января Ансамбль песни и танца выступил с номером под эту песню. При этом телеканал, как утверждают истцы, не получил разрешение от правообладателя на использование композиции. В качестве компенсации истцы просят 500 тысяч рублей.

"Смею предположить, что защита авторского права для автора даже важнее защиты его имущественного права на автомобиль или иную вещную ценность, поскольку речь идет о неправомерном использовании его интеллектуального, творческого труда, вдохновения, таланта, - говорит заведующий Бюро адвокатов "Де-юре" Никита Филиппов. - В таких делах основная сложность заключается в обосновании размера компенсации за нарушенное авторское право. Заявителю необходимо доказать совокупность обстоятельств, в том числе срок незаконного использования результатов интеллектуальной деятельности, вероятные имущественные потери, неоднократность такого нарушения. Кроме того, заявителю посредством нотариального заверения также необходимо зафиксировать факт самого нарушения, так как в любой момент нарушитель может удалить размещенный материал и заявление о нарушении окажется голословным".

По его мнению, в данном случае нарушены несколько норм. Во-первых, телеканал не вправе был использовать без договора саму песню. Во-вторых, отдельный договор надо было заключить с певицей, так как то, в чьем исполнении звучит песня, тоже имеет значение.