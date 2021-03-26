Назван продукт, который поможет справиться с весенней депрессией

Врачи назвали продукт, который нужно есть, чтобы весенняя депрессия обошла вас стороной. Это помидоры.

Как рассказала агенству "Москва" врач-диетолог, профессор Федерального медико-биологического агенства России Маргарита Королева, спелые томаты являются главным строительным материалом для серотонина - гормона счастья. Сам по себе серотонин в еде не содержится - только в виде отдельных микроэлементов, которые, соединяясь в организме человека, и генерируют выработку гормона счастья.

По мною Королевой, два-три спелых томата в день хорошо подстегнут этот процесс. Похожи свойствами, кстати, обладают темный шоколад, финики, соевый и обычный сыр.