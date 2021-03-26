Новости

Еврокомиссия: ЕС находится в начале третьей волны коронавируса 01:26
Классон с передачи Ибрагимовича принес Швеции победу над Грузией 01:19
Мишина - Галлямов: Не можем осознать, что стали чемпионами мира 01:07
ЕС запретил экспортировать произведенные на своей территории вакцины 01:03
Испания сенсационно потеряла очки в матче против Греции 00:57
В Пхеньяне заявили о запуске новой тактической ракеты 00:54
Умерла актриса Джессика Уолтер 00:48
Немецкие футболисты разгромили исландцев на старте отбора ЧМ-2022 00:44
В МЧС подтвердили гибель человека при крушении вертолета под Калининградом 25.03.2021
По падению вертолета под Калининградом начата доследственная проверка 25.03.2021
В МЧС подтвердили крушение вертолета в Калининградской области 25.03.2021
Норвежский прыгун с трамплина на лыжах введен в кому после падения 25.03.2021
Задержаны похитители, укравшие в Москве младенца 25.03.2021
СМИ: Один человек погиб в крушении вертолета в Калининградской области 25.03.2021
Зеленский утвердил стратегию военной безопасности Украины 25.03.2021
В Москве задержан следователь, похитивший 25 млн рублей из вещдоков 25.03.2021
Собянин: Уровень госпитализации с COVID-19 остановился на невысоком уровне 25.03.2021
Больше миллиарда заявок со всего мира поступило на вакцину "Sputnik V" 25.03.2021
ФРГ обяжет всех прилетающих иметь отрицательный тест на COVID-19 25.03.2021
Путин удивился фотографии Баскова в детском театре 25.03.2021
Эксперт: Российские вузы укрепляют свои позиции в мировых рейтингах 25.03.2021
Жители осажденного в годы войны Севастополя получат дополнительные выплаты 25.03.2021
В Вооруженных силах за сутки выздоровел от коронавируса 41 военнослужащий 25.03.2021
Суд арестовал подозреваемого в вымогательстве мэра Майкопа 25.03.2021
Глава СПЧ взял на контроль возвращение детей жительнице Махачкалы 25.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
Банк России запустит сбор монет у населения
Банк России запустит сбор монет у населения
1600 лет назад на Земле появился город, которому по сей день нет подобных
1600 лет назад на Земле появился город, которому по сей день нет подобных
26.03.2021 00:44
Рубрика: Спорт

Немецкие футболисты разгромили исландцев на старте отбора ЧМ-2022

Текст: Михаил Хорошилов

Футболисты сборной Германии с крупной победы над командой Исландии стартовали в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года.

Фото: Matthew Mirabelli / AFP
Сборная России обыграла Мальту в стартовом матче отбора ЧМ-2022

Встреча группы J, состоявшаяся в четверг в Дуйсбурге, завершилась со счетом 3:0 в пользу немцев. Мячи забили Леон Горетцка (3-я минута), Кай Хаверц (7) и Илкай Гюндоган (56).

В параллельном матче этой группы сборная Армении на выезде вырвала победу у команды Лихтенштейна благодаря автоголу в конце игры - на 84-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник хозяев поля Ноа Фроммельт. Игра завершилась со счетом 1:0.

Результаты других матчей квалификации чемпионата мира, прошедших в четверг:

Болгария - Швейцария - 1:3,

Израиль - Дания - 0:2,

Англия - Сан-Марино - 5:0,

Андорра - Албания - 0:1,

Венгрия - Польша - 3:3,

Италия - Северная Ирландия - 2:0,

Молдавия - Фарерские острова - 1:1,

Румыния - Северная Македония - 3:2,

Шотландия - Австрия - 2:2.

Спорт Футбол Чемпионат мира Чемпионат мира по футболу 2022

Главное сегодня

Путин назначил Евгения Лукьянова послом России в Беларуси
Россия с 1 апреля возобновит авиасообщение еще с шестью странами
Президент собирается расширять географию поездок после вакцинации
В Минпромторге объяснили причины дефицита бумаги
Президент США Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок
Кто сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов
Свадьба Большунова пройдет в норвежском стиле