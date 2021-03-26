Немецкие футболисты разгромили исландцев на старте отбора ЧМ-2022

Футболисты сборной Германии с крупной победы над командой Исландии стартовали в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года.

Встреча группы J, состоявшаяся в четверг в Дуйсбурге, завершилась со счетом 3:0 в пользу немцев. Мячи забили Леон Горетцка (3-я минута), Кай Хаверц (7) и Илкай Гюндоган (56).

В параллельном матче этой группы сборная Армении на выезде вырвала победу у команды Лихтенштейна благодаря автоголу в конце игры - на 84-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник хозяев поля Ноа Фроммельт. Игра завершилась со счетом 1:0.

Результаты других матчей квалификации чемпионата мира, прошедших в четверг :

Болгария - Швейцария - 1:3,

Израиль - Дания - 0:2,

Англия - Сан-Марино - 5:0,

Андорра - Албания - 0:1,

Венгрия - Польша - 3:3,

Италия - Северная Ирландия - 2:0,

Молдавия - Фарерские острова - 1:1,

Румыния - Северная Македония - 3:2,

Шотландия - Австрия - 2:2.