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26.03.2021 12:49
Рубрика: Экономика

Объем портовых инвестсборов в 2021 году составит 3 млрд рублей

Текст: Евгений Гайва

В 2021 году с судоходных компаний будет собрано за заход и обслуживание в российских портах около 3 млрд рублей, сообщил руководитель Росморречфлота Андрей Лаврищев в ходе заседания итоговой расширенной коллегии ведомства.

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"В 2020 году были приняты необходимые нормативные акты, регламентирующие перечни портов и ставки инвестиционного портового сбора. Планируется, что объем поступлений этого сбора составит не менее 3 млрд рублей в этом году, и это позволит придать новый импульс проектам развития портов", - сказал Лаврищев.

По его словам, ФГУП "Росморпорт" в прошлом году разместил транш инфраструктурных облигаций на 4 млрд рублей. "Эти средства также частично будут направляться на реализацию соглашений Росморпорта с инвесторами о создании новых портовых терминалов", - сказал глава Росморречфлота.

В России также развивается система концессионных соглашений о создании портовой инфраструктуры. В январе 2021 года завершились переговоры по созданию концессии в порту Поронайск (южная часть Сахалина), привел пример Лаврищев. Он отметил, что и другие инвесторы также готовы рассматривать механизм концессии для создания объектов портовой инфраструктуры.

В результате, в 2021 году, отметил глава Росморречфлота, планируется увеличить мощности морских портов России на 44 млн тонн. В частности, будут созданы и введены в эксплуатацию новые терминалы в Высоцке, Усть-Луге, Тамани, Новороссийске.

Экономика Транспорт Водный транспорт Правительство Минтранс Росморречфлот

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