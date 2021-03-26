Федеральный закон от 24 марта 2021 г. N 51-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 10 марта 2021 года

Одобрен Советом Федерации 17 марта 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 27, ст. 3462; 2015, N 1, ст. 53; N 29, ст. 4364; 2016, N 27, ст. 4239; 2018, N 32, ст. 5130; 2019, N 30, ст. 4134; N 52, ст. 7796; 2021, N 1, ст. 56) следующие изменения:

1) часть 8 статьи 55 после слов "физических и (или) психологических качеств," дополнить словами "форма и (или) система оценки результатов указанных вступительных испытаний,";

2) часть 4 статьи 68 изложить в следующей редакции:

"4. Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов является общедоступным, если иное не предусмотрено настоящей частью. Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, осуществляется на основании результатов вступительных испытаний в порядке, установленном в соответствии с частью 8 статьи 55 настоящего Федерального закона. В случае, если численность поступающих превышает количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, образовательная организация в соответствии с порядком приема, установленным в соответствии с частью 8 статьи 55 настоящего Федерального закона, учитывает результаты освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего образования, указанные в представленных поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, результаты вступительных испытаний (при наличии), результаты индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий вправе представить при приеме, а также наличие договора о целевом обучении с организациями, указанными в части 1 статьи 711 настоящего Федерального закона.";

3) в статье 83:

а) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств реализуются в целях выявления одаренных детей в раннем возрасте, создания условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений, навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к получению профессионального образования в области искусств. Для обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств создаются образовательные организации дополнительного образования детей со специальными наименованиями "детская школа искусств", "детская музыкальная школа", "детская хоровая школа", "детская художественная школа", "детская хореографическая школа", "детская театральная школа", "детская цирковая школа", "детская школа художественных ремесел" (далее - детские школы искусств). Детские школы искусств вправе осуществлять образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам в области искусств. Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств реализуются также в профессиональных образовательных организациях, реализующих интегрированные образовательные программы в области искусств, образовательные программы среднего профессионального образования в области искусств, и в образовательных организациях высшего образования.";

б) часть 21 изложить в следующей редакции:

"21. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, устанавливает организациям, осуществляющим образовательную деятельность, конт-рольные цифры приема по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области искусств за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации, определяет по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, порядок осуществления образовательной деятельности детскими школами искусств, а также определяет в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону, другие особенности организации и осуществления образовательной деятельности, методической деятельности по образовательным программам в области искусств.";

4) пункт 1 части 4 статьи 100 дополнить словами "с учетом положений части 21 статьи 83 настоящего Федерального закона";

5) часть 4 статьи 111 признать утратившей силу.

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Положения части 21 статьи 83 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к отношениям, связанным с установлением организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования в области искусств, контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета начиная с 2023/24 учебного года.

Президент Российской Федерации В. Путин