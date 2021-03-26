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"Одноклассники" обновили интерфейс

Текст:   Виктория Чернышева
26.03.2021,  
12:30
Фото: Пресс-служба Одноклассников Фото: Пресс-служба Одноклассников
Фото: Пресс-служба Одноклассников

"Одноклассники" в день своего рождения, 26 марта, презентовали масштабное обновление интерфейса.

В десктопной версии логотип соцсети теперь набран новым шрифтом, разработанным специально для ОК; верхнее меню из оранжевого стало белым. Прежде это произошло в мобильных приложениях, так что теперь оформление соцсети стало унифицированным на всех платформах.

Новая десктопная версия уже доступна многим пользователей, а в ближайшее время она появится у всей аудитории ОК.

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На главной странице сайта ОК важная информация теперь размещена в четырех колонках. В этом году в соцсети появится сквозная навигация с новым боковым меню с виджетами, чтобы пользователи могли легко переключаться на нужные сервисы, не переходя на главную страницу. Пока эта функция доступна в разделе "Рекомендации".

В ближайшие месяцы в интерфейсе мобильных приложений ОК также появятся изменения. В соцсети уберут фотографию и обложку профиля, чтобы увеличить количество отображаемых новостей в ленте на экране.

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