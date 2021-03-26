Новый год по лунному календарю - самый важный традиционный праздник в Китае. В этом году власти призвали граждан ограничить поездки по стране, рекомендовав праздновать Новый год по месту своего пребывания, чтобы сократить возможный риск распространения эпидемии из-за перемещения большого количества людей по стране.

Перед Праздником весны число пассажиров железнодорожного и авиатранспорта значительно сократилось по сравнению с новогодними праздниками прошлых лет. Пекин, Китай, 29 января 2021 года. Фото: EPA

Многие китайцы откликнулись на инициативу правительства, добровольно оставшись в регионах по месту работы. Перед Праздником весны пассажиропоток на железнодорожном и авиатранспорте сократился на 20 процентов и более по сравнению с 2020 годом.

Многие из тех, кто воздержались от путешествий и поездок к родным, во время выходных посвятили время онлайн-шопингу. Как сообщили в министерстве коммерции КНР, потребительские расходы значительно выросли во время празднования Нового года по лунному календарю. Так, с 11 по 17 февраля суммарные объемы продаж в сфере розничной торговли и общепита выросли на 28,7 процента в годовом исчислении - до 821 миллиарда юаней (около 127,5 миллиарда долларов). Ресторанный бизнес показал рост на 54,9 процента в годовом исчислении.

На железнодорожном вокзале в Шанхае немноголюдно. Китай, 17 февраля 2021 года. Фото: EPA

В период "золотой недели" (так называют новогоднюю нерабочую неделю в Китае) было отправлено 480 миллионов посылок, что втрое больше, чем за тот же период в минувшем году. Это связано с тем, что люди стали чаще отправлять новогодние подарки по почте. Помимо этого, наметился рост продаж аксессуаров для домашних животных, онлайн-продажи подскочили более чем на 100 процентов.

Число поездок в Китай в январе 2021 года заметно сократилось. международный аэропорт Тяньхэ в Ухане, Китай, 24 января 2021 года. Фото: EPA

Увеличилось число посетителей кинотеатров. Согласно данным Государственного управления кинематографии КНР, по состоянию на 18 февраля кассовые сборы в стране превысили 8 миллиардов юаней, что стало для всех приятной неожиданностью. Это рекордный показатель в период новогодних каникул. За полтора месяца кассовые сборы от кинопроката превысили 10 миллиардов юаней, что составило почти половину суммы, заработанной в прошлом году.

Инсталляция в саду Юйюань, украшенном для празднования китайского Нового года в Шанхае, Китай, 27 января 2021 года. Фото: EPA

В "золотую неделю" большой популярностью пользовалось и посещение местных туристических объектов. Заметный наплыв посетителей можно было наблюдать в парках, музеях, на горнолыжных базах. Многие китайцы совершали поездки за город.

В "золотую неделю" одно из самых крупных сооружений древности пользовалось особой популярностью. Пекин, Китай, 13 февраля 2021 года. Фото: REUTERS

Данные Ctrip показывают, что в период Праздника весны этого года количество заказанных билетов в парки и музеи выросло на 300 процентов по сравнению с тем же "докоронавирусным" периодом 2019 года, а общий объем доходов сегмента автопроката увеличился на 82 процента. Туристический онлайн-сервис Fliggy, принадлежащий компании Alibaba, сообщает, что продажи пригородных туристических поездок увеличились на 660 процентов по сравнению с прошлым годом.