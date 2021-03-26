Определен в мире лучший Android-смартфон. В России он стоит 77 тысяч рублей

Издание Consumer Reports опубликовало рейтинг лучших смартфонов, доступных для приобретения в 2021 году. Первую строчку списка в разделе Android-устройств занял экс-флагман Samsung.

Эксперты сочли, что Galaxy Note 20 Ultra 5G является лучшим Android-смартфоном на сегодняшний день (в России его стоимость стартует от 77-80 тысяч рублей в зависимости от модификации). Лучшим бюджетным аппаратом был назван OnePlus Nord N10 5G.

Самым "долгоиграющим" смартфоном обозреватели Consumer Reports назвали OnePlus Nord N100 (однако его камеры получили низкую оценку).

В своем отчете они отметили, что смартфоны Samsung становятся все больше похожи друг на друга, однако в то же время подчеркнули, что флагманы серии Galaxy S21 подешевели по сравнению с линейкой 2020 года.

Лучшим смартфоном Apple в Consumer Reports назвали iPhone 12 Pro Max - помогли 2,5-кратный зум, увеличенный дисплей и несколько дополнительных часов автономной работы по сравнению с iPhone 12 Pro. Однако тем, кто не любит громоздкие аппараты, рекомендуется купить именно 12 Pro - пользоваться им одной рукой легче.