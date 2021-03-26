Опрос: Россияне назвали условия счастливой жизни

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Россияне ответили, что им нужно для счастливой жизни. В эфире Радио "Комсомольская правда" глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал о результатах соответствующего опроса.
Как выяснилось, счастье россиян прежде всего зависит от благополучия их семей, причем речь идет не о материальных ценностях, а о теплых отношениях между близкими.
Также важными факторами счастья являются здоровье близких, забота о детях, хорошая работа и наличие комфортных жилищных условий.
В целом, 36% респондентов заявили, что они полностью счастливы.