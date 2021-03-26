Партия пенсионеров будет сотрудничать с Обществом врачей России

Российская партия пенсионеров за социальную справедливость подписала соглашение о сотрудничестве с Обществом врачей России. Лидер партии Владимир Бураков надеется, что эксперты организации будут не только помогать в работе над программными документами, но и примут участие в парламентской кампании.

"Есть надежда на то, что "Общество врачей России" не только будет участвовать в разработке политических наших документов и подсказывать, как политической партии нашей работать именно в сфере здравоохранения, а, может быть, даже и представители вашего сообщества будут представлены кандидатами на будущую избирательную кампанию в Госдуме", - сказал он.

Владимир Бураков рассказал также об одном из предложений партии - развитии в стране гериатрии, медицинской помощи людям старшего возраста. "И одно из предложений, чтобы в медицинских учебных заведениях уже выпускали специалистов-гериатров, чтобы врачи-терапевты с гериатрическим уклоном были практически во всех медицинских учреждениях, это для нас крайне важно", - сказал он.

Напомним, что Российская партия пенсионеров за социальную справедливость на больших парламентских выборах 2016 года набрала 1,7%. В настоящее время ее представители есть в заксобраниях 15 регионов. В выборах в Госдуму в 2021 году партия сможет участвовать без сбора подписей.