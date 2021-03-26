Пассажирские перевозки по внутренним водным путям снизились на 30%

Объем пассажирских перевозок по внутренним водным путям России в 2020 году снизились на 30% до 7,7 млн человек, сообщил руководитель Росморречфлота Андрей Лаврищев в ходе заседания итоговой расширенной коллегии ведомства.

"Пассажирские перевозки на внутренних водных путях в европейской части России начались на два месяца позже установленного срока и составили 7,7 млн человек. Это на 30% ниже показателей 2019 года", - сказал Лаврищев.

На туристических маршрутах падение объема перевозок достигло почти 75%, уточнил он.

Перевозки пассажиров морским транспортом в 2020 году составили 4,6 млн человек, на 25% меньше, чем в 2019 году.

Водному транспорту была оказана господдержка как одной из наиболее пострадавших отраслей экономики, отметил Лаврищев. В перечень системообразующих предприятий была включена 51 организация. Им была оказано помощь в размере 3,1 млрд рублей.