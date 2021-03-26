Песков дал оценку словам Макрона про "вакцинную войну"

Новости

Свердловские врачи вырастили пациентке печень, чтобы удалить опухоль 13:49
Сербия будет впускать привившихся от коронавируса без ПЦР и карантина 13:48
Российский арбитр преклонил колено перед матчем Англия - Сан-Марино 13:48
Партия пенсионеров будет сотрудничать с Обществом врачей России 13:44
Песков диагностировал ремиссию в русофобских припадках 13:36
Лукашенко поручил создать самую лучшую вакцину от COVID-19 13:36
Киргизия и Узбекистан урегулировали вопрос границы 13:25
СМИ: Из-за ситуации на Суэцком канале суда начинают идти в обход Африки 13:14
Байдену понадобились шпаргалки на первой пресс-конференции 13:11
Посол Италии попросил отменить ограничения на ввоз пармезана в Россию 13:10
На "Университетской субботе" расскажут о развитии московского транспорта 13:05
В Ростовской области 12-летний мальчик погиб от случайного выстрела 12:57
Останкинская телебашня примет участие в экологической акции "Час Земли" 12:55
На Урале обезьяна сбежала с выставки животных 12:53
В Подмосковье убили 15-летнего подростка 12:48
Участников движения "Украинский выбор" обвинили в государственной измене 12:44
Захарова: РФ никак не влияет на проблемы Запада с вакцинацией 12:43
Мантуров назвал сроки серийного выпуска первого в России электромобиля 12:37
Во Внуково обнаружили посылки из США с наркотическими веществами 12:35
В 24 столичных медучреждениях модернизированы противопожарные системы 12:09
Подводную лодку "Магадан" спустили на воду в Санкт-Петербурге 12:07
Захарова о санкциях Киева против россиян: Украина исследует дно демократии 11:55
Столичные причалы и набережные начали готовить к навигации 11:45
Подмосковные чиновники готовятся к переезду на новое место 11:44
Южноуральцев начнут прививать от COVID-19 в торговых центрах 11:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Банк России запустит сбор монет у населения
Банк России запустит сбор монет у населения
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Видео: Русское золото под музыку Чайковского. Как сейчас чествуют наших фигуристов
Видео: Русское золото под музыку Чайковского. Как сейчас чествуют наших фигуристов
26.03.2021 13:33
Рубрика: Власть

Песков дал оценку словам Макрона про "вакцинную войну"

Текст: Кира Латухина
Россия и Китай не ведут никакой "войны" и не используют пандемию как инструмент влияния. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия, как и Китай, ведет "вакцинную войну".

"Мы высоко ценим доверительный диалог между Макроном и Путиным, и мы высоко ценим готовность и желание президента Макрона самые сложные вопросы обсуждать в рамках этого диалога", - сказал пресс-секретарь российского лидера. Президенты очень эффективно общаются друг с другом, не обходят самые острые углы, и есть набор тем, по которым они категорически не согласны друг с другом, что не мешает им продолжать общаться, пояснил он.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Разработчики "Спутника V" ответили на слова Макрона о "войне"

"Эти заявления господина Макрона относятся, наверное, к сфере наших абсолютных разногласий", - оценил Песков. "Мы абсолютно не согласны с тем, что Россия или Китай ведут какую-то войну, и мы абсолютно не согласны с тем, что Россия или Китай используют пандемию коронавируса и вакцинную проблематику в качестве некоего инструмента влияния", - заметил он.

Россия - ответственный участник международного сообщества, а уровень ответственности наилучшим образом демонстрируется в такие нелегкие дни и годы пандемии, заявил Песков. Наша страна увеличивает темпы производства вакцин, чтобы завершить вакцинацию граждан и одновременно делает все возможное, чтобы в обозримой перспективе ответить на постоянно растущий международный спрос. "Никаких устремлений по политизации вакцинной тематики или никаких устремлений по использованию вакцины у России не было, нет и никогда не будет", - заверил он.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Путин рекомендовал принять закон о защите от списания минимального дохода
Мишустин повысил социальные пенсии на 3,4% с 1 апреля
"Газпром" пообещал достроить "Северный поток - 2" в 2021 году
В МИД назвали ложью заявление генсека НАТО об отказе России от диалога
Роспотребнадзор: "ЭпиВакКорона" формирует три линии иммунной защиты
Косачев: Чиновники Евросоюза загнали отношения с Россией в тупик
Верховный суд разъяснил, как правильно выплачивать общий кредит после развода