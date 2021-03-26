Песков дал оценку словам Макрона про "вакцинную войну"

Россия и Китай не ведут никакой "войны" и не используют пандемию как инструмент влияния. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия, как и Китай, ведет "вакцинную войну".

"Мы высоко ценим доверительный диалог между Макроном и Путиным, и мы высоко ценим готовность и желание президента Макрона самые сложные вопросы обсуждать в рамках этого диалога", - сказал пресс-секретарь российского лидера. Президенты очень эффективно общаются друг с другом, не обходят самые острые углы, и есть набор тем, по которым они категорически не согласны друг с другом, что не мешает им продолжать общаться, пояснил он.

"Эти заявления господина Макрона относятся, наверное, к сфере наших абсолютных разногласий", - оценил Песков. "Мы абсолютно не согласны с тем, что Россия или Китай ведут какую-то войну, и мы абсолютно не согласны с тем, что Россия или Китай используют пандемию коронавируса и вакцинную проблематику в качестве некоего инструмента влияния", - заметил он.

Россия - ответственный участник международного сообщества, а уровень ответственности наилучшим образом демонстрируется в такие нелегкие дни и годы пандемии, заявил Песков. Наша страна увеличивает темпы производства вакцин, чтобы завершить вакцинацию граждан и одновременно делает все возможное, чтобы в обозримой перспективе ответить на постоянно растущий международный спрос. "Никаких устремлений по политизации вакцинной тематики или никаких устремлений по использованию вакцины у России не было, нет и никогда не будет", - заверил он.