Обнаружено 7000-летнее письмо на неизвестном науке языке

В Болгарии при проведении раскопок в древнем поселении переходного периода археологи обнаружили глиняную табличку с протописьмом.

Как сообщает Archaeology in Bulgaria, артефакт был найден в поселении, датированном переходным периодом от каменного века к медному. Раскопки проводились недалеко от города Бата, муниципалитет Панагюриште, в южной части центральной Болгарии.

Речь идет о доисторической глиняной табличке, возраст которой составляет около 7000 лет. Она покрыта резьбой, которая, по мнению археологов, является так называемым протописьмом. Этот термин был введен в 1960-е годы после того, как в Румынии археологи обнаружили три необожженные глиняные таблички с загадочными знаками.

Еще тогда ученые предположили, что гравюры на таких табличках могли быть средством передачи информации, то есть это была доисторическая письменность. Расшифровать такие послания не представляется возможным. Ведь они создавались людьми, не имевшими и не знавшими алфавита. Впрочем, возможно, в недалеком будущем искусственный интеллект поможет ученым перевести эти "тексты".

На сегодняшний день достоверно не доказано, что эти древние знаки были очень ранней формой передачи информации письменным способом. Однако подобные таблички за последние 60 лет не раз находили по обе стороны Балканских гор.

Существует даже определенная классификация подобных артефактов, причем возраст древнейших из них составляет 8000 лет. Большинство таких табличек имеют одинаковую эллиптическую форму. На некоторых из них имеются изображения животных, но в большинстве случаев древние "писцы" ограничивались изображением простых линий и узоров.

В данном случае глиняную табличку с протописьмом обнаружила команда археологов во главе с Явором и Каменом Бояджиевыми из Национального института и музея археологии в Софии и Валерием Петровым из Института этнологии и фольклористики в Софии.

Доисторическое поселение, где она была найдена, представляет собой "рассредоточенное просторное поселение площадью не менее 150 тысяч квадратных метров". Оно датируется концом позднего неолита (новый каменный век) и началом энеолита (медный век).

По мнению археологов, поселение появилось и существовало в период от 5100 до 4800 годов до нашей эры. Оно располагалось на террасе по обоим берегам небольшой речки.

Отметим, что в последние годы в Болгарии находили подобные артефакты. Так, в 2017 году недалеко от Новой Загоры на юге страны была обнаружена небольшая керамическая табличка шестого тысячелетия до нашей эры с таинственными письменными знаками.

Еще одна похожая находка - фрагмент керамической таблички возрастом 7000 лет с предалфавитным письмом конца неолита. Он был найден в 2016 году при раскопках доисторического поселения на севере страны. Интересно, что на месте этого поселения был построен древнеримский форт, известный ученым под названием Ad Putea.

Еще одно подобное письмо возрастом почти 7000 лет было обнаружено в 2008 году недалеко от черноморского города Бургас. Оно тысячелетиями лежало внутри кургана раннего энеолита. Кстати, об этой находке археологи сообщили широкой публике только в 2016 году.

Одним из самых известных археологических артефактов с доалфавитным письмом до сих пор являются так называемые Градешницкие таблички, обнаруженные в 1969 году недалеко от города Градешница Врацкого района на северо-западе Болгарии. Артефакты, сравнимые с табличками Градешницы, также были найдены в современной Румынии, то есть к северу от реки Дунай.