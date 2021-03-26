Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Игорь Зубков 
10:04 26.03.2021

По программе "Семейная ипотека под 6%" можно будет купить землю и дом

По программе "Семейная ипотека под 6% годовых" можно будет взять кредит на покупку земельного участка под строительство жилых домов или строительство частного дома на уже имеющемся участке.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Законопроект, распространяющий "Семейную ипотеку" на ИЖС, Минфин внес в Правительство.

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
Решение о продлении льготной ипотеки будет принято к 1 июля

"Рассчитываем, что дополнительно будет выдано порядка 20 000 кредитов для строительства индивидуальных жилых домов на сумму около 79 млрд рублей с первоначальным взносом от 15%", - сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

За время действия программы выдано 129,4 тысяч кредитов на 344,3 млрд рублей. Федеральный бюджет предоставил банкам субсидии для обеспечения льготной ставки на сумму 6,7 млрд рублей.

На льготную ипотеку со ставкой не выше 6% могут рассчитывать семьи, в которых второй или последующий ребенок родился после 1 января 2018 года.

Сейчас читают

Ипотека
25.03.2021

Решение о продлении льготной ипотеки будет принято к 1 июля

Решение о продлении льготной ипотеки будет принято к 1 июля

Решение о продлении льготной ипотеки будет принято отдельно по каждому региону, исходя из сложившейся там ситуации. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, добавив, что "допускать дальнейшего роста цен без предложения нельзя"

Жилая недвижимость
24.03.2021

Минстрой определит, как признать дом изношенным

Минстрой определит, как признать дом изношенным

Какие дома могут считаться ветхими, будет определять минстрой. Это повлияет на комплексное развитие территорий, расселение аварийного жилья и капремонт зданий. Правительство включило в полномочия министерства разработку порядка признания многоквартирных домов находящимися в ограниченно работоспособном техническом состоянии

Недвижимость
24.03.2021

Более 50 тысячам льготников планируется помочь с жильем

Более 50 тысячам льготников планируется помочь с жильем

В 2021 году социальные выплаты на улучшение жилищных условий предполагается выдать 53 474 семьям. Об этом сообщает Минстрой РФ. На помощь с жильем выделено более 29,7 миллиарда рублей