По программе "Семейная ипотека под 6%" можно будет купить землю и дом

По программе "Семейная ипотека под 6% годовых" можно будет взять кредит на покупку земельного участка под строительство жилых домов или строительство частного дома на уже имеющемся участке.

Законопроект, распространяющий "Семейную ипотеку" на ИЖС, Минфин внес в Правительство.

"Рассчитываем, что дополнительно будет выдано порядка 20 000 кредитов для строительства индивидуальных жилых домов на сумму около 79 млрд рублей с первоначальным взносом от 15%", - сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

За время действия программы выдано 129,4 тысяч кредитов на 344,3 млрд рублей. Федеральный бюджет предоставил банкам субсидии для обеспечения льготной ставки на сумму 6,7 млрд рублей.

На льготную ипотеку со ставкой не выше 6% могут рассчитывать семьи, в которых второй или последующий ребенок родился после 1 января 2018 года.