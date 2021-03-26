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26.03.2021 13:10
Рубрика: В мире

Посол Италии попросил отменить ограничения на ввоз пармезана в Россию

Текст: Ольга Игнатова

Посол Италии в России Паскуале Терраччано считает, что твердый сыр пармезан незаслуженно в попал в список запрещенных для ввоза в Россию продуктов. И попросил убрать его оттуда.

Фото: РИА Новости
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"Все эти годы я настаивал на том, что мы должны внести коррективы в список контрсанкций. Речь идет о сыре пармезан, который, по моему мнению, был ошибочно включен в пакет контрсанкций против свежих продуктов, поскольку это не свежий сыр, он без лактозы. Сейчас Роспотребнадзор изучает этот вопрос. Мы не хотим, чтобы контрсанкции были отменены, поскольку понимаем, что они должны быть симметричным ответом на санкции. Но мы бы хотели, чтобы эта техническая ошибка была исправлена. Это было бы хорошим жестом в адрес страны, которая всегда оставалась дружественной к России, несмотря на международные осложнения", - рассказал посол в интервью журналу Forbes.

Он отметил, что между Россией и Италией давно сложились серьезные торговые отношения. Санкции внесли свои коррективы, но торговые связи все равно остаются прочными. Так, к 2015 году товарооборот составлял более €30 млрд. В 2015 году он начал снижаться. В 2016 году составлял примерно €17,8 млрд. Но затем товарооборот снова начал расти - в 2019 году он достиг €22,5 млрд. По словам Терраччано, сильнее всего санкции повлияли на агропромышленный сектор.

Посол отметил, что Италия хочет сохранить Россию в качестве партнера, с которым поддерживается диалог по вопросам взаимного интереса.

В мире Европа Италия Экономика Товары и цены Экономика ВЭД Санкции и антисанкции

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