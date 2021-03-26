В Египте столкнулись два поезда: 32 человека погибли, 66 пострадали

В Египте столкнулись два пассажирских поезда, 32 человека погибли и по меньшей мере 66 получили ранения. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны.
В результате столкновения, которое произошло в провинции Сохаг к югу от Каира, перевернулись три вагона. На место трагедии отправились 36 машин скорой помощи.
Египетская Генпрокуратура уже распорядилась начать расследование по факту случившегося. Министр транспорта страны Камель аль-Вазир приказал задержать машинистов обоих поездов.
🚨#BREAKING | Ministry of Transportation launches investigations into the Sohag train collision— Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) March 26, 2021
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