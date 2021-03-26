Путин и Пашинян оценили обстановку вокруг Карабаха

Премьер-министр Армении позвонил российскому президенту. Речь в разговоре шла о Нагорном Карабахе, борьбе с коронавирусом и сотрудничестве в энергетике.

Владимир Путин и Никол Пашинян обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. "С удовлетворением констатировано, что обстановка в регионе стабилизировалась и остается в целом спокойной", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Лидеры обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества с акцентом на энергетику и борьбу с коронавирусом и условились о дальнейших контактах.