Путин назвал движение "Россия - страна возможностей" хорошей возможностью для старта

Несколько губернаторов и заместителей министров, мэры больших городов и руководители крупных компаний - все прошли через платформу "Россия - страна возможностей". Об этом президент Владимир Путин заявил на заседании набсовета этой организации.

"Организация стала широким общественным движением", - оценил Владимир Путин. За три года 5 млн человек приняли участие в мероприятиях, связанных с этой платформой. Получилось создать еще одну дополнительную возможность для молодых людей реализовывать себя там, где они живут и учатся, и это дает результаты, заметил президент.

"Честно говоря, даже не ожидал, - признался Путин. - Два губернатора, несколько заместителей министров федеральных ведомств, мэры крупных городов, руководители крупнейших наших компаний - все прошли через эту платформу".

"Социальные лифты" в рамках этой работы очень неплохо реализуются, школьники и студенты имеют возможность использовать свои лучшие качества, чтобы добиться цели, оценил президент.

"Это очень хорошая возможность, чтобы стартовать, и стартовать удачно", - считает Путин. Направлений много, чего только нет, но все нужно, нет ничего лишнего, заключил он.