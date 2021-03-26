Путин: Нужно проанализировать, какие регламенты замедляют развитие туризма

В России до сих пор много старых и неэффективных правил и регламентов, нужно проанализировать, что именно мешает обустройству территорий для развития внутреннего туризма, заявил Владимир Путин.

Проблему согласований этих вопросов с различными органами власти подняли на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". Один из участников пожаловался, что некоторые процессы длятся годами, и отметил, что они бы могли ускориться при содействии президента.

- Знаете известное выражение - доброе слово и "Смит-Вессон" гораздо лучше, чем просто доброе слово. Поэтому у меня к вам просьба - опишите, пожалуйста, все ваши трудности, - ответил президент, но пообещал, что наказывать никого не будет. "Нам нужно проанализировать, как это происходит", - сказал он.

Владимир Путин напомнил, что у нас много старых, не эффективных и вообще мешающих правил и процедур прошлых десятилетий. "Они до сих пор живы на бумаге и не дают реально работать. Поэтому мы и административную гильотину придумали и продолжаем этим заниматься - разбюрокрачиванием различных процессов в экономике, в том числе и в таком очень важном секторе, как туризм", - заметил он.