Путин обещал подумать над карьерой блогера

Учитель Андрей Федотов, наставник проекта "ТопБЛОГ" считает, что из главы государства получится отличный блогер. "Подумайте над этим, мы бы все на вас подписались", - сказал он.
"Спасибо большое, я подумаю над этим действительно", - ответил президент.
Он также поддержал обращение Федотова к коллегам - активнее идти в соцсети, чтобы общаться с учениками на одном языке.
"Если чего-то нельзя предотвратить, это надо возглавить, - пошутил президент. - Предотвратить это (увлечение детей соцсетями - прим. "РГ") невозможно, эта сфера развивается, приобретает новые возможности, в том числе - искусственного интеллекта. Лучше возглавить, иначе останешься на обочине и не сможешь реализовать свою главную функцию - не сможешь воздействовать на ребят, на школьников".
Путин отметил, что от учителя много зависит в традиционных формах обучения. "Но эта медийная составляющая приобрела сегодня очень важное, существенное значение в воспитании и передаче знаний. Конечно, ее надо использовать, я вас поддерживаю", - сказал глава государства.
"Что касается нас, то, мы, используя такие платформы, как "Россия - страна возможностей" всячески будем этому способствовать", - добавил он.