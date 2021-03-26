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26.03.2021 16:21
Рубрика: Власть

Путин обещал подумать над карьерой блогера

Текст: Галина Мисливская
Участники проектов АНО "Россия - страна возможностей" предложили Владимиру Путину стать блогером, президент обещал подумать об этом.
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Учитель Андрей Федотов, наставник проекта "ТопБЛОГ" считает, что из главы государства получится отличный блогер. "Подумайте над этим, мы бы все на вас подписались", - сказал он.

"Спасибо большое, я подумаю над этим действительно", - ответил президент.

Он также поддержал обращение Федотова к коллегам - активнее идти в соцсети, чтобы общаться с учениками на одном языке.

"Если чего-то нельзя предотвратить, это надо возглавить, - пошутил президент. - Предотвратить это (увлечение детей соцсетями - прим. "РГ") невозможно, эта сфера развивается, приобретает новые возможности, в том числе - искусственного интеллекта. Лучше возглавить, иначе останешься на обочине и не сможешь реализовать свою главную функцию - не сможешь воздействовать на ребят, на школьников".

Путин призвал создавать сетевые университеты

Путин отметил, что от учителя много зависит в традиционных формах обучения. "Но эта медийная составляющая приобрела сегодня очень важное, существенное значение в воспитании и передаче знаний. Конечно, ее надо использовать, я вас поддерживаю", - сказал глава государства.

"Что касается нас, то, мы, используя такие платформы, как "Россия - страна возможностей" всячески будем этому способствовать", - добавил он.

Власть Работа власти Общество СМИ и соцсети

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