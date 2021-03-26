Путин обещал подумать над карьерой блогера

Участники проектов АНО "Россия - страна возможностей" предложили Владимиру Путину стать блогером, президент обещал подумать об этом.

Учитель Андрей Федотов, наставник проекта "ТопБЛОГ" считает, что из главы государства получится отличный блогер. "Подумайте над этим, мы бы все на вас подписались", - сказал он.

"Спасибо большое, я подумаю над этим действительно", - ответил президент.

Он также поддержал обращение Федотова к коллегам - активнее идти в соцсети, чтобы общаться с учениками на одном языке.

"Если чего-то нельзя предотвратить, это надо возглавить, - пошутил президент. - Предотвратить это (увлечение детей соцсетями - прим. "РГ") невозможно, эта сфера развивается, приобретает новые возможности, в том числе - искусственного интеллекта. Лучше возглавить, иначе останешься на обочине и не сможешь реализовать свою главную функцию - не сможешь воздействовать на ребят, на школьников".

Путин отметил, что от учителя много зависит в традиционных формах обучения. "Но эта медийная составляющая приобрела сегодня очень важное, существенное значение в воспитании и передаче знаний. Конечно, ее надо использовать, я вас поддерживаю", - сказал глава государства.

"Что касается нас, то, мы, используя такие платформы, как "Россия - страна возможностей" всячески будем этому способствовать", - добавил он.