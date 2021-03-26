Путин поддержал идею создания форума "Россия - страна возможностей"

Президент Владимир Путин считает, что уже этим летом, если позволит ситуация с коронавирусом, можно провести форум участников разных проектов платформы "Россия - страна возможностей".

С таким предложением выступил один из участников арт-кластера "Таврида" Василий Пасечник на встрече главы государства с наблюдательным советом АНО "Россия - страна возможностей". По мнению Пасечника, диалог представителей разных направлений "позволит в дальнейшем создать многие проекты и идеи для нашей страны".

"Да, это можно сделать", - считает глава государства. Пока не сняты ограничения, связанные с эпидемией, но ситуация улучшается, продолжил он. "Я очень надеюсь, что вакцинация, которая сейчас началась в широком, массовом масштабе, даст свои результаты, и мы сможем, может быть, этим летом провести такое крупное хорошее мероприятие", - заключил Владимир Путин.

Напомним, платформа "Россия - страна возможностей" сейчас объединяет 26 проектов в сфере образования, управления, развития компетенций для представителей самых разных профессий и возрастов - от школьников до людей старше пятидесяти. За три с небольшим года работы в ее конкурсах и программах приняли участие около пяти миллионов человек. Это не только россияне, но и граждане других стран. Флагманский проект платформы - всероссийский конкурс управленцев "Лидеры России".