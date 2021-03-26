Путин поручил подумать об увеличении числа квартир для детей-сирот

При необходимости надо представить предложения о поправках, указал Владимир Путин.

Вопрос поднимался на встрече президента с лидерами фракций. Тогда он заявил, что есть много проблем с обеспечением детей-сирот чисто бюрократического характера. "Например, 25 процентов только в доме по действующим нормативным документам можно предоставлять детям-сиротам", - заметил он. Путин назвал это ограничением, которое сдерживает решение проблемы, и сказал, что его надо пересмотреть.

Еще президент поручил правительству определить совместно с Госдумой эффективность мер по защите прав и интересов детей при отчуждении долей в праве общей собственности на жилье. При необходимости нужно представить предложения по их совершенствованию - но раньше, к 1 мая.