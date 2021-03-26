Путин поручил подумать об увеличении числа квартир для детей-сирот

До 15 мая кабмин совместно с Госдумой и региональными властями по поручению президента должен рассмотреть вопрос о целесообразности увеличения общего количества квартир в одном многоквартирном доме, предоставляемых детям-сиротам и ребятам, оставшимся без попечения родителей.
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При необходимости надо представить предложения о поправках, указал Владимир Путин.
Вопрос поднимался на встрече президента с лидерами фракций. Тогда он заявил, что есть много проблем с обеспечением детей-сирот чисто бюрократического характера. "Например, 25 процентов только в доме по действующим нормативным документам можно предоставлять детям-сиротам", - заметил он. Путин назвал это ограничением, которое сдерживает решение проблемы, и сказал, что его надо пересмотреть.
Еще президент поручил правительству определить совместно с Госдумой эффективность мер по защите прав и интересов детей при отчуждении долей в праве общей собственности на жилье. При необходимости нужно представить предложения по их совершенствованию - но раньше, к 1 мая.