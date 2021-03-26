Путин поручил сохранить надбавку к пенсии переехавшим в город селянам

Правительство должно рассмотреть совместно с Госдумой вопрос о сохранении повышенной выплаты к пенсии по старости и инвалидности тем, кто проработал в сельском хозяйстве не менее 30 лет, а потом переехал жить в город.

Также следует представить предложения о соответствующих поправках - до мая.

На встрече Владимир Путин согласился, что нужно посмотреть на ситуацию с надбавками. "При чем здесь человек живет на селе, не живет - главное, что он отработал определенное время на селе", - считает он.