Путин поручил ВМФ продолжить изучение Арктики

Продолжить изучение Крайнего Севера для обеспечения военной безопасности России поручил президент Владимир Путин, выслушав доклад главнокомандующего ВМФ Николая Евменова об экспедиции "Умка 2021".

"Арктическая экспедиция, о которой вы будете докладывать, не имеет аналогов как в истории советского периода, так и в истории РФ", - оценил Владимир Путин.

Президент отметил способность и готовность российского военно-морского флота действовать в суровых северных широтах. Экипажи подлодок и самолетов, мотострелковые подразделения показали возросшую боевую выучку в сложной обстановке Арктики, оценил он. "Подтверждены высокие боевые способности отечественного вооружения, его надежность при эксплуатации в экстремальных условиях", - констатировал Верховный главнокомандующий.

Путин поручил продолжить изучение и освоение Крайнего Севера в целях обеспечения военной безопасности России.

Экспедиция началась 20 марта, сообщил главком ВМФ. Выполняется комплекс учебно-боевых, научно-исследовательских и практических мероприятий. Всего их - 43. Место проведения - Земля Франца-Иосифа, остров Земля Александры и прилегающая акватория, покрытая льдом. Температура минус 25-30 градусов, толщина ледяного покрова - до полутора метров. Задействовано около 200 образцов вооружения.

"Впервые в истории ВМФ выполнено всплытие из подо льда трех атомных ракетоносцев с проломом полутораметрового льда по единому замыслу и плану", - доложил Евменов. ВМФ продолжит практику комплексных арктических экспедиций с целью освоения новых неизведанных районов, заверил он.