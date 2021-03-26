Путин призвал продолжить курс на предотвращение конфликтов в киберпространстве

- В обновленном документе важно сохранить преемственность стратегического курса на предотвращение конфликтов в информационном пространстве. С учетом реалий уточнить, а если надо, и скорректировать приоритетные направления.

- Надо энергичнее продвигать российские инициативы и активизировать участие в переговорном процессе, особенно на площадке ООН - добиваться, чтобы российские идеи воплощались в конкретные решения.

- Серьезное внимание следует уделить налаживанию механизмов практического сотрудничества в обеспечении безопасности глобальной информационной сферы, помогать партнерам в построении систем кибербезопасности, предоставлять им технологии, сообща расследовать киберпреступления.

- Надо активнее использовать возможности научных и экспертных кругов, делового сообщества, укреплять действующие и формировать новые международные дискуссионные площадки как в России, так и за рубежом.