Путин призвал создавать сетевые университеты

Международные рейтинги вузов - это бизнес, и они не должны "заводить в блуд", России нужно развивать свои вузы и говорить о создании сетевых университетов. Об этом заявил президент на заседании набсовета АНО "Россия - страна возможностей".

"Международные вузовские рейтинги - это бизнес. Они сами себя наделяют высокими баллами в том числе потому, что от этого зависит стоимость обучения в вузах и эндаументы", - пояснил Владимир Путин. "Это не должно нас смущать и заводить в блуд", - добавил он.

"Но знать это мы должны. И развивать свои вузы, в том числе региональные, - подчеркнул президент. - Нам нужны кадры на местах. Необходимо сделать следующий шаг и говорить о создании сетевых университетов".