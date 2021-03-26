Путин рассказал, как однажды упал с лошади

Президент Владимир Путин признался, что очень любит лошадей, и рассказал, как однажды, когда еще учился верховой езде, упал у барьера. О конном спорте зашла речь на набсовете АНО "Россия - страна возможностей".

"Я очень люблю лошадей", - заявил Владимир Путин. "Помню, как я учился. Меня один раз снимали, я тренировался. И лошадь перед барьером стала - и я сделал кульбит", - вспомнил он. "Это называется боевое крещение", - заметила одна из участниц встречи, которая просила о развитии ипподромов в стране.

"Оператору я говорю: ты это сохрани. В первый раз от него я услышал: "я это сотру немедленно", - поделился воспоминаниями глава государства. "Слава Богу, там мягкий настил", - заметил он. "Грунт", - уточнила девушка. "Не просто грунт, там опилки - достаточно было комфортно падать", - заключил Путин.