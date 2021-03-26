Путин рассказал о смерти бывшего коллеги в Латвии

Президент раскритиковал уровень организации здравоохранения в Латвии, заметив, что его это затронуло лично. Об этом зашла речь на заседании набсовета АНО "Россия - страна возможностей".

Мой знакомый, коллега бывший, жил в Латвии практически всю жизнь", - рассказал Владимир Путин. Заболел коронавирусом и оказалось, что в главном республиканском медцентре есть только рентген для диагностики поражения легких. А МРТ нет.

"Лекарств нет, ничего нет. Сказали: мы в очереди, нам обещали, но пока нет", - поделился подробностями президент. "Предложили вывезти его в Москву, сделали все, но не смогли - человек умер", - с горечью заключил Путин.