Путин рекомендовал принять закон о защите от списания минимального дохода

Президент дал две рекомендации Госдуме по итогам встречи с лидерами фракций.

Во-первых, подготовить совместно с правительством и принять в период весенней сессии законопроекты, предусматривающие защиту от списания со счетов граждан по долгам средств, составляющих их минимальный доход.

Во-вторых, подготовить и принять законопроекты о развитии электронных форм предоставления услуг в сфере занятости, закреплении на федеральном уровне полномочий по утверждению стандартов работы региональных служб занятости, а также мониторинге соблюдения таких стандартов. Срок - 24 июня.