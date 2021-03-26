Путин: Руководство в системе здравоохранения РФ отвечает уровню сегодняшнего дня

Уровень руководителей высшего и среднего звена в здравоохранении соответствует требованиям сегодняшнего дня, иначе Россия не добилась бы результатов в борьбе с коронавирусом, заявил Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".

"Если бы у нас среди руководства - причем и среднего, и высшего звена - люди были бы не готовы к тому уровню ответственности, на котором они находятся, у нас не было бы такого результата в борьбе с ковидом", - сказал президент.

Он отметил, что во многих других странах, которые претендуют на то, чтобы называться государствами с развитыми системами здравоохранения, нет такого результата, какой есть у России.

"Это в том числе говорит о том, что вот этот уровень руководства отвечает требованиям сегодняшнего дня", - добавил Путин.

Воспользовавшись случаем, он поблагодарил всех работников системы здравоохранения за работу в период пандемии. "От организации работы в высшей степени зависит результат", - отметил президент.