Путин внес на ратификацию договор о военном сотрудничестве с Казахстаном

Президент Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию договор между Россией и Казахстаном о военном сотрудничестве.

Текст документа есть в думской электронной базе.

Обновленный договор был подписан в Нур-Султане в октябре 2020 года в ходе встречи министров обороны двух стран. Из него следует, что военное сотрудничество будет вестись по широкому спектру тем, включая совместное противодействие вызовам и угрозам региональной безопасности, миротворческую деятельность, оперативную и боевую подготовку, военное образование и науку. И даже в сфере культуры и спорта.